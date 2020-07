Josué Brachi defiende la importancia de dar el 100% en el deporte ante once jóvenes del Club Halterofilia San Fernando

El haltera sevillano Josué Brachi ha protagonizado en San Fernando una nueva jornada del programa Mentor 10’ con el que se fomentan los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas. Hasta once deportistas de la provincia de Cádiz, con varios campeonatos y subcampeonatos nacionales, del Club de Halterofilia San Fernando han asistido a la masterclass celebrada en las instalaciones del Campo de Hockey Pablo Negre.

La directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Consejería de Educación y Deportes, Isabel Sánchez, ha estado presente en la cita; junto al delegado territorial de Educación, Miguel Andreu; el concejal de Infraestructuras y Espacios Deportivos, Antonio Rojas; el concejal de Actividades y Desarrollo del Deporte, Francisco José Posada; y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Halterofilia, Adolfo Victorián. Sánchez ha reconocido a los deportistas que hacen de mentores como "una referencia, todo un ejemplo y que transitan por el mundo del deporte de élite con éxito y que lo han hecho, además, desde la base".

Josué Brachi, oro y plata en los Campeonato de Europa de 2018 y 2016, respectivamente, y que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha apuntado que "un deportista debe aspirar a ser el mejor del mundo, y si no se consigue, que no sea porque no ha dado el cien por cien de lo que tiene". Para llegar a la élite, ha advertido, "hay que sacrificar muchas cosas". Sin embargo, disfrutar con los entrenamientos y con su deporte hace para él no sea un sacrificio.

Durante la masterclass Brachi ha estado haciendo correcciones a los deportistas presentes, además de darles consejos para practicar la halterofilia. Entre los presentes había dos mentorizados, Lucía Fandiño y Daniel Elbaz.

La representante de la Administración andaluza ha destacado la labor del Club de Halterofilia San Fernando. Sánchez ha aprovechado para felicitar al haltera Ángel Sánchez, seleccionado para una concentración de Juniors y Sub-23 en León, el paso previo para poder participar en el Campeonato de Europa Junior, que tendrá lugar en Finlandia el próximo mes de septiembre.