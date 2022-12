Fran Romero hace balance del mandato y encara ya la carrera electoral como candidato de AxSí "para liderar el cambio que necesita San Fernando"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando y candidato de la formación a la Alcaldía isleña, Fran Romero, y el coordinador local de la formación, Lolo Picardo, han mantenido esta mañana en el céntrico establecimiento hostelero La Gran Vía el tradicional encuentro y desayuno navideño con los medios de comunicación. En primer lugar, ambos han agradecido a los profesionales de los medios la labor que diariamente desempeñan para que los isleños se mantengan bien informados sobre lo que acontece en su ciudad. En segundo lugar, Romero y Picardo han felicitado las fiestas a los representantes de este gremio y les han deseado lo mejor para 2023.

Por otro lado, el portavoz y el coordinador local han adelantado los principales retos que afrontan de cara al próximo año. "Nos vamos a dejar la piel para liderar el cambio en la Alcaldía que necesita San Fernando. Y lo haremos proponiendo una alternativa política basada en la transparencia, la cogestión vecinal, la constante escucha y la sensatez en las prioridades municipales. Trabajaremos para que la opacidad, la ausencia de participación ciudadana, la falta de control de los contratos, el urbanismo deshonesto y los caprichos concluyan con este mandato. Lucharemos para acabar con este régimen de mayoría absoluta autoritario", señala el candidato andalucista.

AxSí tiene claro cuál es el legado que dejan Cavada y López Gil, "el alcalde en la sombra". "El gobierno local de PSOE y Cs nos deja el mandato de mayor presión fiscal de la historia de la ciudad, una fiscalidad insostenible e inédita que asfixia a las familias isleñas. Recordemos que comenzó con la revocación de nuestra propuesta de licitar una nueva concesión del agua más beneficiosa para los isleños aprobada en pleno en 2018 y, por tanto, una nueva prórroga que suponía una subida del recibo del agua de un 3,25% anual. Esto lo hizo el PSOE de Cavada y López Gil con el apoyo de Vox. El mandato continuó con el pacto de gobierno con Cs y lo primero que acordaron fue una indecente subida del 6% del IBI mantenida durante los cuatro años a pesar, por un lado, de haber sufrido y estar sufriendo dos crisis sociales y económicas sin precedentes (pandemia e inflación) y, por otra, haber contado con 13, 8 y 16 millones de remanente en los últimos tres ejercicios presupuestarios. Mención aparte merece una tasa consorcial que en campaña Cavada se comprometió a no cobrar a los isleños como gran promesa electoral en 2019 y que ha supuesto a cada hogar un desembolso de unos 150 euros", indica Romero.

Para el portavoz del grupo municipal de AxSí, el mandato que ahora entra en su recta final ha sido también "el de la ausencia total de participación ciudadana". De hecho, recuerda, ni siquiera se ha convocado al Consejo Local de Participación Ciudadana.

"Y es también el mandato de unos presupuestos que son fiel reflejo de una política de caprichos, inversiones no prioritarias y congelación del gasto social. De manera, que nos hemos convertido en uno de los municipios que menos invierte en ayudas sociales de toda Andalucía. Unos presupuestos incapaces de generar empleo y oportunidades en nuestra ciudad, que han eliminado económica y físicamente las políticas activas de empleo y el apoyo a los emprendedores en San Fernando; sin planes de empleo que apuesten por los parados y paradas de La Isla, que por no tener no tienen ni una bolsa municipal donde apuntarse", continúa el edil andalucista.

No se ha olvidado Romero señalar que el mandato que ahora termina "ha sido también el de las colas interminables en la Oficina de Atención al Ciudadano". "Tenemos un PSOE que no apuesta por el empleo público y abusa de las externalizaciones, que no es capaz de asegurar uno servicios municipales básicos adecuados para el mantenimiento de nuestros barrios, zonas verdes y alumbrado público y que tampoco ha fiscalizado las obras públicas municipales; que jamás sabemos cuando acaban y generan elevados sobrecostes que salen de los bolsillos de los isleños y ahí están el Mercado Central, el Centro de Interpretación Camarón, la Plaza del Rey o La Magdalena para demostrarlo".

"Tenemos un Ayuntamiento que no funciona. Un gobierno cuya alcaldesa lleva gastados ya diez millones de euros en contratos menores para satisfacer sus caprichos porque a la decoración de interiores sin duda Cavada le dedica mucho tiempo y medios y que ha demostrado una inmoral complicidad con el urbanismo deshonesto", continúa el portavoz.

"Frente a todo esto, frente a lo que han ofrecido Cavada y López Gil, ofrecemos una forma de hacer política desde la alcaldía alternativa basada en la cercanía, la participación y la responsabilidad. Lideraremos un nuevo proyecto de ciudad y una nueva manera de gestionar y ejercer la alcaldía. Los isleños necesitan sensatez al priorizar gastos e inversiones. Estaré como siempre he estado pegado a la calle, accesible y transparente y sabiendo priorizar las necesidades reales de los isleños, trabajando por crear empleo industrial de calidad, oportunidades y ayudando al tejido económico isleño y a los más vulnerables. Propondremos una fiscalidad más justa y equitativa. En 2023 San Fernando recuperará la ilusión con un proyecto político que girará en torno a los isleños e isleñas y del que os invitamos desde ya a participar", finaliza el candidato.