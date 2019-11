Fran Ocaña presenta su quinto disco y rinde homenaje a Adrián Cabeza

Va ya por su quinto trabajo discográfico, una 'Bendita Locura' que es también el título que da nombre al disco. El cantante isleño Fran Ocaña vuelve a los escenarios y se afianza en una trayectoria musical que en el ámbito profesional va camino de cumplir una década y de la que -afirma- se siente muy satisfecho por el camino recorrido.

"Estoy muy contento, la verdad. Me he recorrido toda España. El año pasado fueron 73 conciertos y el anterior 86. He actuado y llevado mi música por ciudadanos de todo el país", cuenta.

Y Fran Ocaña sigue en la brecha, dando lo mejor de sí, como hace desde que siendo apenas un niño pisó por primera vez un escenario para descubrir que ya jamás podría dejar esto de la música.

El viernes 6 de diciembre presentará su quinto disco Bendita Locura en las bodegas Miguel Guerra de la vecina localidad de Chiclana a partir de las 22.00 horas. "Será un concierto muy especial en el que contaré con varios artistas invitados, entre ellos Juanlu Montoya, Las Carlotas, David Barrull, Laura Gallego o Samuel Serrano", adelanta. En San Fernando, las localidades se encuentran a la venta en la Venta de Vargas y en la Copistería Las Cortes.

El artista está muy ilusionado con un trabajo que -afirma- es muy diferente a todo lo que hasta ahora ha hecho. "Hay de todo: bulerías, tangos, baladas, rumbas...", dice. Hasta se atreve con el reggaeton.

Con este disco, además, Fran Ocaña rinde homenaje al que fuera su amigo del alma, Adrián Cabeza, músico que falleció repentinamente tras una actuación en la pasada Feria del Carmen. Tras esta pérdida, reconoce, quedó desolado.

"Éramos amigos desde pequeños y mis temas conocidos, los que tienen más visitas en Youtube, son suyos. Él es que llevó hasta aquí", afirma.

De ahí la dedicatoria que expresamente se recoge en este nuevo álbum: "Va por ti hermano". El disco, además, recoge seis temas de Adrián Cabeza.