"He preparado algo especial para La Isla"

No será un concierto más para Fran Ocaña. Nunca lo es si se trata de cantar en La Isla. Y para este cañaílla, que protagonizará en la noche del viernes de Feria una de las actuaciones que el Ayuntamiento ha preparado como reclamo principal para animar la fiesta, la cita cobra una relevancia especial.

Hace más de dos años que Fran Ocaña no sube al escenario en su tierra natal. Por eso no duda en afirmar que esta ocasión que ahora le brinda la Feria será "una ocasión perfecta para disfrutar de la ciudad en la que comencé". Unos inicios -recuerda- que le llegaron muy temprano. A los cuatro años ya cantaba en su colegio, el Almirante Laulhé. "Recuerdo que en aquella época cantaba Yo soy gitano en el patio del colegio", comentaba ayer el cantante al hablar del concierto que prepara para la Feria del Carmen.

El concierto de la Feria -dice el cantante isleño- estará "repleto de sorpresas"

Su camino siguió a través de las calles de San Fernando, la ciudad que lo vió crecer como músico. "Cantaba en la peña Chato de la Isla, en la de la Niña Pastori y la de Camarón", recuerda el cantante. Este fue el nacimiento artístico de Fran Ocaña, y ahora, con su cuarto disco bajo el brazo, se presenta ante su ciudad ya no como un niño, sino como un artista que está construyendo su carrera por sí mismo. "Yo corro con todos los gastos de mi trabajo y lucho por seguir adelante", afirma. "Nunca dije que la música fuera un camino fácil", reconoce, pero no tira la toalla. Hay que seguir luchando para lograr los objetivos, dice.

El concierto del artista isleño tendrá lugar en el escenario principal que se instalará en el recinto ferial, en la calle Camarón de la Isla, el próximo viernes 13 a las 21.30 horas de la noche. Según Fran Ocaña, "es una ocasión perfecta para mostrar mi música a mi tierra". La última vez que el artista actuó en la Feria isleña fue en el año 2012, cuando estuvo presente en la proclamación de las salineras.

El cantante ya está preparando el concierto, que será -según sus propias palabras- "el más importante de la gira". Una gira de presentación de su último trabajo discográfico La flor más bonita que le llevará a un total de 44 localidades españolas y que tendrá su punto álgido la semana que viene, en la Feria de San Fernando.

El concierto estará repleto de sorpresas. "He preparado una actuación muy especial para La Isla", adelanta. Además, asegura que habrá muchos artistas invitados, aunque todavía no quiere desvelar sus nombres. "Mi idea es que la gente quede sorprendida con los invitados y que no los conozcan hasta el último momento", señala. También habrá un stand en el que los asistentes podrán hacerse con camisetas y productos del artistra,

"Una de las cosas más emocionantes de este concierto es que tendré la posibilidad de cantar delante de mi familia y amigos", asegura Ocaña, que desde hace dos años no ha podido actuar en su ciudad natal. Quiso que su último trabajo se estrenará en San Fernando, pero no pudo ser. "Por diversos motivos tuve que hacerlo en Chiclana", explica. Ahora espera resarcirse en el escenario.