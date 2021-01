Ernesto Díaz renuncia y entrega su acta de concejal en San Fernando

El que fuera la cara visible de Podemos en San Fernando desde sus inicios, Ernesto Díaz, ha formalizado su renuncia y ha hecho entrega de su acta de concejal consumando en la localidad la ruptura de los anticapitalistas con la formación de Pablo Iglesias.

De dicha dimisión se ha dado cuenta hoy en la reunión de la junta de portavoces previa al pleno del próximo jueves, en cuyo orden del día se materializará dicha renuncia.

La noticia no ha pillado por sorpresa a nadie después de lo ocurrido en los últimos meses y, especialmente, después de que Ernesto Díaz se pusiera al frente del proyecto Adelante La Isla en el pasado mes de julio. Meses antes, no obstante, había dimitido ya como coordinador local de Podemos en San Fernando y como portavoz en el grupo municipal. La que hasta ahora fuera su compañera en la Corporación Municipal y número dos en las listas de 2019, Ana Rojas, recogió el testigo tanto en la ejecutiva del partido como en el Ayuntamiento isleño.

Aunque externamente no había llegado a trascender ningún conflicto, la situación en el grupo municipal de Podemos -integrado solo por dos ediles, Ernesto Díaz y Ana Rojas- tras la ruptura de los anticapitalistas era, cuando menos, de lo más peculiar. No obstante, desde la formación morada se asegura que en todo momento han existido "buenas relaciones" y que la salida de Díaz, una vez que ha asumido el liderazgo de otro proyecto político, no dejaba de ser un paso lógico y esperado. Especialmente desde que Ana Rojas se consolidara al frente de la ejecutiva local del partido en el pasado mes de diciembre.

Ernesto Díaz fue candidato de Sí se puede San Fernando en 2015 y de Podemos en 2019, además de portavoz de ambos grupos municipales y coordinador local de la formación desde que echara a andar en la localidad hasta el pasado año.

Su falta de entendimiento con IU y su coordinador y candidato, Gonzalo Alías, hizo que en las últimas municipales no cuajara la confluencia entre ambas formaciones, lo que dio lugar además a un cruce mutuo de acusaciones tanto antes de los comicios como posteriormente, cuando los resultados dejaron solo con dos concejales a Podemos (y a IU sin representación).

Díaz afianzó también la investidura de Patricia Cavada (PSOE) al suscribir un acuerdo que tenía por objeto asegurar el gobierno en minoría de los socialistas sin que recurrieran a otras formaciones no alineadas con la izquierda. Dicho acuerdo incluía 11 propuestas que iban desde la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia a la puesta en marcha de un albergue de baja exigencia o la adecuación de tres salas de estudio en los barrios. Ninguna de ellas, salvo la eliminación de las ayudas a los toros, se ha llevado a la práctica por el momento.

La maniobra de Ernesto Díaz apenas sirvió para que Cavada fuera un poco más tranquila a una investidura que tenía asegurada de todas formas. Tras el verano, el PSOE suscribió un pacto de gobierno con Cs que le aseguró la mayoría absoluta en el Ayuntamiento y la estabilidad para el resto del mandato.

Por su parte, Vicente Lavilla -número tres en las listas de Podemos- también ha descartado asumir el acta de concejal que deja Ernesto Díaz. Lourdes Carvajal y Vanesa Álvarez son las siguientes en la candidatura y, por tanto, se perfilan como posibles candidatas a formar parte del grupo municipal. Desde la formación se asegura que es algo que todavía no se ha decidido.