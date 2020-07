Adelante La Isla arranca en San Fernando con la implicación del concejal Ernesto Díaz

El proyecto de Adelante Andalucía arranca en San Fernando con la construcción de Adelante La Isla "con el objetivo de ser una alternativa al bipartidismo y las políticas neoliberales y de recortes". El concejal Ernesto Díaz, que forma parte del grupo municipal de Podemos, se ha unido a este proyecto aunque sigue trabajando en colaboración con la formación morada.

Para el que era portavoz de Podemos, Adelante La Isla es "el espacio desde donde podemos transformar La Isla". Díaz mantiene su intención de trabajar con los compañeros de Podemos "intentando poner por delante el compañerismo que nos ha caracterizado siempre para trabajar en la mejora de la vida de los isleños".

Desde Adelante La Isla recuerdan que la permanencia con diferencias en una organización no implicaba contradicciones si no se cruzaban las líneas rojas. La formación explica que la dirección estatal de Podemos no respetó algunas de las premisas de la fundación de Adelante Andalucía: como el rechazo a cogobiernos con el PSOE y la creación de un sujeto político andaluz. Ante eso, "es el momento de ofrecer una alternativa al bipartidismo, que no tenga como aspiración alcanzar una pequeña cuota de poder supeditada a otros, sino una auténtica alternativa a nuestra tierra desde la izquierda transformadora, el ecologismo y el feminismo".

Adelante se construye en La Isla "con la misma pluralidad" con la que nació Adelante Andalucía hace dos años, de ahí que se definan como una organización formada por un grupo heterogéneo de personas, militantes o no de las organizaciones que la componen, "y teniendo como máximo objetivo la defensa de esta tierra, maltratada históricamente y condenada a la periferia social y económica".