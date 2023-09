Enrique Rojas publica su nuevo poemario 'Segunda persona del plural'

"Son poemas de amor, la historia de dos hombres, pero no quiero que veas eso, quiero que no notes que hay diferencia, porque no la hay". El escritor Enrique Rojas Guzmán publica nuevo poemario, Segunda persona del plural, en el que ofrece su mirada sobre el vosotros, dedicado a dos amigos, "uno murió y el otro después de 5 años sigue echándolo de menos", cuenta. El dibujo de la portada de dos hombres hace consciente de a quiénes se refieren sus versos. Renglón a renglón, el lector solo descubre sentimientos conocidos, compartidos, universales, sin diferencias.

"Te provoco con la portada, quiero que seas consciente, pero cuando leas la historia de amor interiorices que no hay ninguna diferencia con lo que tú puedas sentir. Es exactamente lo mismo. A mí no me gustan las etiquetas", explica el autor que asume que "la portada es una trampa". En la que algunos que la han visto han caído con algunos comentarios fuera de lugar.

Rojas continúa la línea que ya inició con Primera persona del plural en el que desarrolla "un nosotros, entre el tú y yo". Igual que entonces mostraba a la otra persona pero con él la veía para enseñar qué sentía, ahora se fija en un vosotros con nombres y apellidos, dos amigos y su historia de amor para homenajearlos de esta forma.

"Aunque comienzo con el principio de su historia y termina con un desenlace, me baso en mis recuerdos. Es verdad que tienen una cronología", expone sobre los poemas que se suceden a lo largo de las 184 páginas de Segunda Personal del Plural. Narra –en verso– la historia de estas dos personas desde su punto de vista, desde su visión personal. "Se la escribo a ellos dos, pero para el resto del mundo", reconoce.

Como siempre, el escritor opta por el verso libre para sus composiciones, "libérrimo", incide para dejar clara su postura. "Hace tiempo que se dejó de usar la rima en la poesía. Rimarla es hacer una canción", considera. Aunque, matiza, "para mí hacer poesía es hacer música. Pero hacerla con la métrica y la rima es fácil. Conseguir hacer música sin ellas es un reto, es un riesgo. A veces lo consigo. A veces, no". "Tenía un profesor que decía que la poesía había que escribirla de oído", recuerda.

La obra, editada por Libros Indie, se presenta en Chiclana el 6 de octubre a las 19.00 horas en el Museo de la ciudad. Tocaba que la primera puesta en escena ante el público fuera allí, dado que su director es uno de los protagonista, que además prologa el libro. "Ahora estoy trabajando en Huelva. Regreso a finales de octubre y ya iré cerrando otras citas", comenta.

Mientras, como siempre, no deja de escribir, "me aporta tranquilidad, paz, desahogo, me libera del estrés, me da satisfacción". Tiene una nueva novela muy avanzada y ya tiene en marcha Tercera Persona del Plural, "pero no voy a anticipar nada más", suelta entre risas. Serán dos nuevas obras que se sumarán a las 13 que ya ha publicado. Entre ellas están Cálculo de derrota, Te lo he dicho con el viento, Cara de nadie; Paterna, Paternera, Petenera. Un pueblo, una mujer, un cante o Poemas para tus ojos.

"Todo lo que he escrito está publicado. Y lo que me he guardado, lo he regalado", desvela. No publica para ganar dinero, pero ese no es su objetivo, reconoce. Publicar solo le aporta nuevas opiniones, distintas a las suyas. "Antes me ponía nervioso, ahora ya no", admite. Publicar no cambia nada: "Yo escribo para mí, me desnudo yo, o lo que siento viendo a otras personas. Es la mejor manera de que luego le llegue al lector".