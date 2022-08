El escritor Enrique Rojas publica nuevo poemario

"Es un nosotros, pero entre el tú y el yo", comienza a explicar el autor, que reconoce que la idea resulta "barroca", pero apenas ha empezado. Es la línea argumental de la obra y quien la lea podrá sacar sus propias conclusiones. Primera persona del plural, el nuevo poemario de Enrique Rojas, ya está en el mercado desde mediados de julio como ejemplo del fértil trabajo del escritor chiclanero, afincado en San Fernando.

"El autor coge al tú para meterlo en su yo, dentro de él, dentro de mí, para que esa persona vea como yo la veo, para que entienda cómo la describo y por qué la describo así. Al meterla en mí busco no solo que se descubra bajo mis ojos, sino que también me descubra a mí, qué pienso y qué siento", expone Rojas sobre este nuevo libro compuesto de poemas cortos, hasta 36 que vuelve a publicar la editorial que confió en él y sacó su primera novela, Cálculo de derrota. "Convierto el tú y el yo en un nosotros en el que un tercero sería no mucho, sino demasiado. No es un nosotros colectivo, es un nosotros de dos”, insiste sobre el concepto de este trabajo.

La obra no responde a una razón concreta, más allá de la línea argumental, sino que surge dentro del propio hábito de escritura, de su forma de ser cómo escritor. "Siempre estoy escribiendo, no paro nunca y ahora no ha sido distinto", cuenta Enrique Rojas, que entre manos tiene otras cosas en marcha. Ya escribe la segunda novela, y mantiene su querencia por el género teatral. "Entre un capítulo de la novela y una escena de una obra de teatro puedo dedicarme a otra cosa, y escribir un poema. Así ha ido tomando forma este poemario, que llegado el momento estaba listo", sostiene.

Ese ímpetu escritor no paró ni en pandemia, ni en lo peor del confinamiento, estar encerrado en casa no le cambió un ápice y fiel a su necesidad de escribir siguió el mismo ritmo. "No me influyó, no dejé de hacerlo", recalca.

El escritor y periodista algecireño Juan José Téllez prologa este recién salido de imprenta Primera persona del plural. "Él ya presentó mi novela, y le pedí que hiciera el prólogo. Aceptó, le mandé los poemas y lo hizo", apunta Rojas que destaca que Téllez ponga su granito de arena en este trabajo, aunque sea "amigo".

Aún no sabe si presentará este mes de agosto el poemario, aunque no duda en que al menos habrá dos sitios donde no podrá faltar, Chiclana, su tierra, y la ciudad de residencia, San Fernando. "Quizás organice algo en Chiclana, que ahora hay más gente por el verano, pero no estoy seguro aún", reconoce. No podrá ser muy tarde, dada la rapidez de su faceta literaria, que puede comprobarse en la fecha de los títulos publicados: la mencionada Cálculo de derrota, de 2020; Te lo he dicho con el viento, de 2019; Las Huellas del Agua, de 2018; El barba, santo y ateo (sobre Fermín Salvochea), también de 2018; Alma sin licencia, de 2016; Cara de nadie, también de 2016; Odas de amor hambriento, de 2015; la obra de teatro Paterna, Paternera, Petenera, un pueblo, una mujer, un cante, de 2014; Olvidadizo de lo que hacía, quise quererte, de 2011; El año en que bebí de las aguas del Leteo, de 2006; y Poemas para tus ojos, de 1997.