Enrique Rojas es un escritor constante. No lo hace por rutina, por una tarea impuesta. "No me planteo que tengo que escribir todos los días, lo hago por que sí, pero si un día no puedo no pasa nada", responde sobre las pautas que rigen su dedicación a la literatura. Recientemente acaba de publicar Te lo he dicho con el viento, un poemario de amor con dedicatoria directa a un persona, de la que no deja constancia del nombre. "Creo que no dar el nombre le da cierto encanto", sonríe el autor, que hoy ofrece en la Feria del Libro un recital que girará en torno a este trabajo.

Aunque él mismo reconoce que no escribe por obligación todos los días, sí desvela algunos comportamientos: escribe primero a mano, en una libreta que siempre lleva encima y con bolígrafo bic por si se termina la tinta del que está usando para que no se note el corte al coger otro boli. "Después los paso al ordenador, y ahí hago cambios. Supongo que es por la velocidad. No sé escribir con el teclado y voy más rápido a mano", cuenta.

Otra cosa habitual es que el autor no titula sus poemas, más allá de que lo haga en algún caso concreto. En este libro ocurre lo mismo. Como es costumbre, se sirve del verso libre para sus composiciones, aunque destaca esta vez un soneto, con el que abre el poemario y que, saliendo de la norma, titula. Sabe a tu boca mi melancolía,/ sabe a tu piel la noche con tu ausencia,/ sabe a tu voz el silencio que arrecia,/ tus labios como el pan de cada día, dice el primer cuarteto. "Es único porque tiene rima, está titulado y está fuera del poemario, por así decirlo. El resto lleva numeración árabe", explica Enrique.

Son en total 46 poemas de amor, "un regalo a una persona", desvela. "Dicen que si un poeta escribe sobre ti te hace inmortal. Y yo he querido hacer inmortal a esa persona", añade. Pero hay algo más. Te lo he dicho con el viento toma prestado el verso con el que empieza un poema de Cernuda, uno de los favoritos del escritor. “Ese poema termina diciendo más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. Yo doy un paso más y tengo claro que ni con el olvido. Por eso un poemario completo”, apunta.

Con este poemario ya en el mercado, y varias publicaciones seguidas en los tres años anteriores (incluso dos en 2016), Enrique Rojas continúa su producción, y ha terminado ya la novela en la que estaba inmerso. "Pero la tengo en un cajón", matiza. También ha acabado el encargo de una obra de teatro –en torno a una mujer madura, con sus fobias y manías– que le hizo un grupo de La Barca de la Florida (Jerez).

En estos días sin embargo se centra en el nuevo poemario, del que firmó ejemplares el miércoles y hoy ofrece un recital en la Feria del Libro, junto a Leonor Montañés, que hará la introducción a cada poema que él leerá; y a Luis M. Rodríguez Rondán que le ha puesto música a otros poemas y que cantará Rita Ramos. Será a las 19.00 horas.