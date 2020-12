"Es un regalo a mi hija. Está basada en una experiencia personal y real que quiero que conozca. Todavía no porque es pequeña, pero quiero que de mano de su padre qué es la vida, que hay gente mala pero también gente buena. Que sea una enseñanza". Enrique Rojas explica la razón de ser de su primera novela publicada, Cálculo de derrota, que hace apenas unos días presentó en San Fernando.

Esa experiencia queda plasmada en las páginas de la novela a través de la historia que su protagonista cuenta en primera personas, por eso no se sabe nunca el nombre del personaje. "Es una de las peculiaridades de la novela", destaca Rojas. Otra es su despliegue de "recursos, silencios, sonidos" en la prosa "que son más de poesía, pero es lo que me gusta".

Aunque su obra publicada se centra en el género lírico y el teatro, la narrativa no le es ajena: "Tengo un premio de relato corto de hace unos años, escribe artículos de prensa y guarda mucha prosa". Enrique Rojas propone en la novela una prosa lírica que es lo que busca cuando lee narrativa. "Si no lo tiene, no es que deje de leerlo, pero me interesa menos". La dificultad, reconoce, ha estado en los diálogo. "Si hablo con alguien no meto una metáfora, sería un poco pedante, sería un error meter carga poética", deja claro.

La historia se inicia con el desengaño amoroso de un joven poeta y una situación casual que lo lleva a decidir emprender un viaje por las zonas más pobres del mundo, de Latinoamérica y África, para ayudar a los demás. "Lo más importantes es el viaje interior, el que te cambia la vida. Ver tanta pobreza, tanta maldad, pero también lo bueno, te hace variar el rumbo. Sin duda es un viaje por la condición humana, porque en esa experiencia vital ve lo mejor –sanitarios que pasan sus vacaciones lejos de casa– y lo peor de la humanidad. Es dura, muy dura", detalla el autor de Cálculo de derrota.

Rojas ha terminado la novela en unos 9 meses, una vez que se decidió, con la guía de Leonor Montañés que fue leyéndola a medida que avanzaba, pero la tenía pensada desde hacía más de una década. "Siempre anotaba cosas, o me ponía pero salían otros proyectos", admite. De hecho, ahora ya tiene otros proyectos: una segunda novela, un libro de relatos o la representación de una obra de teatro que se ha aplazado por la pandemia y que no tiene fecha. Como la presentación de la novela en otros municipios, tras retrasar hasta dos veces la cita que fue hace unos días. Al menos está satisfecho del resultado y la editorial está contenta.