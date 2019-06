"Nunca he dejado de votar desde que cumplí 18 años y tengo 44. Mucho tiempo estuvieron nuestros padres sin poder hacerlo y creo que es importante". Introducir su voto en la urna elección tras elección siempre ha sido un principio para Manuel, casi una obligación como ciudadano. En estos comicios municipales, sin embargo, no pudo cumplir con ese deber auto impuesto por conciencia: cuando el 26 de mayo fue a votar los miembros de la mesa electoral le dijeron que ya lo había hecho e impidieron que ejerciera su derecho. Otra persona, con su mismo nombre, había votado en su lugar. "El error me deja sin mi derecho a votar", escribía indignado a este periódico para explicar su caso.

Este vecino de la Plaza Jaén cuenta que lleva 20 años votando en la misma mesa, en el instituto Las Salinas. "De hecho, en la tarjeta censal que me llegó para las generales estaba mal, y cuando fui a votar se confirmó que era la de siempre", explica. Esta vez, y como es habitual en él, acudió la colegio electoral en torno a las siete de la tarde, "una hora en que hay menos gente", detalla. Su sorpresa fue cuando al entregar el DNI y esperar para meter las papeletas en las urnas le dicen que ya ha votado. "Era absurdo, para qué voy a ir dos veces a votar", comenta muy molesto.

No cree que ninguno de los integrantes de la mesa vaya a reconocerlo ahora, pero "a una de las vocales se le escapó decirme que como solo había una persona con mi nombre, Manuel Rodríguez Romero, no habían comprobado el DNI", detalla sobre las causas del error. Al consultar la presidenta de mesa con la junta electoral de zona le dan la opción de que vaya a poner una reclamación. "No iba a ponerme a discutir, porque la cola se estaba formando detrás mía. Pero, antes de salir del instituto me dio por ir a la otra mesa", narra. De nuevo, entregó el DNI pero en esta ocasión le dieron vía libre para votar. "Podía haberlo hecho, pero no me gustaba hacerlo así y les dije que miraran el número del carné", reconoce Manuel.

"Me fui a otra mesa, di mi DNI y me dejaban votar, pero no puede, no me gustaba hacerlo así"

Así comprobó este ciudadano que otra persona con su nombre y apellidos votaba en el mismo colegio, aunque no en la misma mesa. "Normal, si tengo un nombre común. Si voy a la óptica y tengo que dar la dirección también porque hay cinco o seis. Si antes iba al videoclub y pasaba lo mismo", recuerda. Se lo confirmaron en el Juzgado, sede de la junta electoral de zona, aunque la presidenta de mesa le había dicho que solo había uno. "Creo que en el momento desde la junta no le informaron bien", puntualiza. Ya en el edificio de la calle Real, 229 puso su reclamación, un folio en blanco con su escrito que le sellaron. "Nada de formularios", ironiza.

A pesar de dirimirse cuál era el error, pasadas las ocho de la tarde, las 20.05 horas según la denuncia, Manuel no pudo votar. "Ya sé que no es grave, pero me dio rabia. No entiendo que se puedan tener estos fallos, con la tecnología que hay. En el juzgado le quitaban importancia, que era error de una persona, pero es que eran cuatro", se queja este vecino de La Isla, que cuestiona que además señalaran al votante. "Yo que sé si tiene 18 o 80 años, la culpa no es de él".