En qué mundo quieres vivir rezaba una de las pancartas que daban color y mensaje a la manifestación Escuelas por el clima que protagonizaban centros educativos de San Fernando, uno de Jerez y otro de San José del Valle. Era una de las actividades programadas por el Día Mundial del Medio Ambiente y dentro del proyecto Bahía de Plata, que intenta concienciar a las nuevas generaciones de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Nada mejor para ello que mostrar el compromiso con la movilización: el pasacalles reivindicativo que les llevó desde la estación de Bahía Sur para recorrer el centro comercial, pero también la limpieza colectiva del Parque Natural en la que intervinieron más de 2.500 personas.

Hasta 25 centros educativos de la ciudad se implicaron ayer en esta apuesta del colegio San Ignacio en la que colaboraban asociaciones ecologistas, la Universidad de Cádiz (UCA), Bahía Sur, Hidralia, la educación de adultos, el Ayuntamiento, entidades vecinales y de otra índole y negocios locales, entre otros. Alumnos, profesorado, voluntarios de colectivos y personas a título individual se sumaron a esta iniciativa. "Hoy es un ejemplo de lo que no tendríamos que hacer: no tendríamos que dedicar un día para recoger basura, tendríamos que quedar para celebrar que nuestro planeta lo cuidamos entre todos", comentaba José Luis Romero, director del San Ignacio.

La idea es que esta propuesta no sea un hecho aislado, sino que sirva para sensibilizar a la población de la necesidad de cuidar el medio ambiente. "Imaginaros Cádiz sumergida bajo el mar, imaginaros no poder salir a la calle por el calor, no poder beber agua por miedo a contraer una enfermedad o infección, imaginaros a miles de niños muriendo por las altas temperaturas o incluso no poder respirar el aire de la calle. Parece horrible, parece una película de terror, ¿verdad? Esta situación que planteo no es ninguna película: es lo que puede ser nuestra vida en 20 años o menos, a no ser que actuemos para frenar el cambio climático, ya", exponía uno de los alumnos en la concentración que tras la limpieza y la manifestación se produjo en Bahía Sur.

Tres alumnas fueron encargadas de leer el manifiesto que se entregó al delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, para que se lo hiciera llegar al presidente de la Junta de Andalucía y este al presidente del Gobierno español. "Somos la primera generación que vamos a sufrir los efectos del cambio climático y somos la última generación que podemos hacer algo por salvarnos", advertía el escrito, en el que se lamentaba la inacción de algunos gobierno contra el calentamiento del planeta. Por eso reclamaban "propuestas serias relacionadas con la transición a las energías renovables, una mayor protección de los lugares con fauna y flora salvaje... y que todos los demás debates ambientales estancados se retomen".

2.500 Personas. Alumnado, profesores y voluntarios participan en la limpieza del Parque Natural

Los mensajes de las pancartas, cartulinas diseñadas, dibujadas, creadas por el alumnado eran claros: Tú eliges, sálvame se leía en una con un planeta pintado, lo mismo que en otra que ponía Cuídalo, está en tus manos. Cuida el planeta reflejaba una más. Reduce plástico decía otra. También eran demoledoras las palabras de los alumnos que se atrevieron a expresarse ente el micrófono: "Que no se contamine, y sí se recicle", gritaba una pequeña. "Para cuidar la tierra", comentaba un alumno sobre las razones que llevaban a sus compañeros y él a realizar la recogida de residuos durante la mañana en el Parque Natural. "Para quitar los elementos contaminantes, porque si los animales se lo comen mueren", abundaba otra alumna en esa idea.

Los pequeños, equipados para la ocasión con guantes especiales, gorras y bolsas se habían encargado de recoger plásticos, latas y briks. Los adultos estaban encargados de otro tipo de residuos. Además de las bolsas aportadas por los distintos centros que se colocaron junto a Caño Herrera formando las palabras SOS-TIERRA, a su lado los servicios de limpieza y de Hidralia depositaron restos de carritos de la compra, restos metálicos, estructuras de distinta procedencia, colchones o maderas.