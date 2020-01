Críticas por abandonar la ruta de 'Yo hice la mili en San Fernando'

Yo hice la mili en San Fernando... La llamativa propuesta turística que el Ayuntamiento de San Fernando lanzó el año pasado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) llamó poderosamente la atención por su originalidad, acaparó titulares y recibió un aplauso generalizado.

La idea era aprovechar el filón turístico que suponía que, durante décadas, miles de personas hubieran prestado el servicio militar obligatorio en La Isla para invitarlas a redescubrir la ciudad, "una idea acertada pero que, al final, se ha quedado en nada", advierte el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero. "La ruta, aunque se vendió a bombo y platillo, solo se hizo una vez", lamenta.

La formación andalucista, ante una nueva edición de la Feria del Turismo a la que el Ayuntamiento ha concurrido con otra idea completamente diferente, se pregunta por qué se ha descartado la ruta de la mili, una idea -insiste- que la formación considera que puede dar mucho de sí.

"No entendemos por qué no se ha insistido en esta propuesta, por qué no se ha sido contumaz. Las ofertas turísticas hay que trabajarlas, no salen de una chistera y de un día para otro tienen el éxito garantizado. A las felices ideas, a las ocurrencias, hay que acompañarlas de trabajo y de gestión y solo así se llega a dar forma a un producto turístico y, con el tiempo, a una marca", ha afirmado Fran Romero.

El portavoz de AxSí San Fernando no ha ocultado su escepticismo ante la propuesta turística que el Ayuntamiento ha presentado este año en Fitur: "Las columnas de Hércules, el cinturón de Teucro y el árbol de Pigmalión. Es, literalmente, como se ha referido la alcladesa a la propuesta que hemos llevado; mitos y leyendas...", ha afirmado con ironía dando por seguro la escasa repercusión de esta "ocurrencia". "Es la manera de actuar de Cavada; vamos de ocurrencia en ocurrencia, de capricho en capricho y 'se hace porque yo lo he dicho' porque Cs, por mucho que lleve la concejalía de Turismo, nada pinta aquí", critica.

Desde el grupo andalucista se ha preguntado al gobierno municipal si esta propuesta "del cinturón de Teucro, el árbol de Pigmalión y las columnas de Hércules" se ha consensuado con los agentes económicos y turísticos, de la ciudad, con la Asihtur (la Asociación de Hosteleros), con Acosafe (la Asociación de Comerciantes), con los hoteles y con los empresarios, "que son quienes saben de turismo en la ciudad".

Para AxSí, el turismo en San Fernando debe girar siempre en torno a cinco ejes: el pasado parlamentario vinculado a Las Cortes, el flamenco, el Parque Natural y la playa, la Armada y la hostelería y gastronomía local, los atractivos propios de La Isla. "Hay que lanzar propuestas originales e innovadoras que miren siempre a estos cinco ejes, que son en realidad nuestro vellocino de oro".

También, sostiene Romero, hace falta "un gran evento cultural o musical" que sirva de gancho. "Y lo que La Isla ha llevado este año a Fitur ayuda a un gran evento musical que organiza la vecina localidad de Chiclana (el Concert Music) y que se ha convertido en una marca, pero no a San Fernando".