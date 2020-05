Coronavirus en San Fernando: El PP reclama la apertura de la playa de Camposoto a partir del 25

El presidente y portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de San Fernando, José Loaiza, ha pedido a Patricia Cavada "que mire por los isleños y la economía local evitando la búsqueda de confrontación con la Junta de Andalucía" y apueste por la reapertura de la playa.

"El de San Fernando -apunta Loaiza- es el único gobierno de la provincia que se opone a la apertura de su playa en la fecha y términos propuestos por la administración regional y los propios ayuntamientos. No es razonable que Cavada se posicione contra una medida positiva para nuestra ciudad por el mero hecho de que quien realiza la propuesta no es del PSOE".

Curiosamente, dice el PP, para rechazar la apertura de Camposoto el próximo día 25, a la par que el resto de playas del litoral gaditano, Patricia Cavada "pone como excusa que la Junta no ha escuchado a los alcaldes, cuando el viernes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, mantuvo una vídeo conferencia con los alcaldes de las 61 localidades costeras de Andalucía para, de hecho, analizar el retorno a la normalidad de las playas de la región".

"El PSOE no debe buscar en la apertura de Camposoto un nuevo motivo para la confrontación política con la Junta de Andalucía. La playa está abierta desde comienzos de mayo para la práctica deportiva, por tanto no se sostienen los motivos que Patricia Cavada esgrime para no abrirla al baño si se dan las circunstancias para ello. Los intereses de los isleños y de nuestra ciudad no deben servir de arma arrojadiza con la Junta de Andalucía", señaló.

"La verdadera razón", según el PP

A la cita con el consejero de Presidencia para tratar la situación de la playa no acudió la alcaldesa isleña, lamenta el PP. En su lugar asistió el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que argumentó parte de los motivos que impiden al Ayuntamiento abrir la playa en la fecha consensuada entre Junta y ayuntamientos gaditanos. Entre estos, el mas llamativo es el de la falta de previsión en la preparación de la temporada de baños. "No da tiempo a contar con una playa segura" o "no se ha tenido en cuenta el coste del personal, de la limpieza, el dispositivo de salvamento o los servicios sanitarios", son -insiste el PP- algunos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno del PSOE para mantener a los isleños lejos de la playa.

"Lo cierto es que Cavada, en los cinco años que lleva al frente del Ayuntamiento, no se ha caracterizado por la previsión en lo concerniente a la playa de Camposoto. Ahí están las obras que impedirán un año mas el normal acceso a toda la playa. No hay servicios, no se ha previsto nada para adaptarla a la situación actual. En definitiva, el problema es la ausencia de gestión municipal que lleva a la falta de recursos mínimos para garantizar abrir Camposoto con las garantías de seguridad exigibles", dice el PP isleño. "¿Qué gestiones se ha realizado hasta el momento para tener a punto la playa de Camposoto para el presente verano?", cuestiona el edil popular.

"Pedimos a Patricia Cavada que ponga ya en marcha todos los mecanismos administrativos necesarios para que Camposoto pueda sumarse al resto de playas de la provincia y abrir con garantías el próximo día 25. El gobierno socialista de San Fernando debe abandonar la confrontación con la Junta de Andalucía y pensar en La Isla y los isleños", concluyó José Loaiza