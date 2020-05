Coronavirus San Fernando: La apertura de la playa se ciñe a la desescalada que marque el Gobierno central

El Ayuntamiento de San Fernando no contempla el adelanto de la apertura de las playas al 25 de mayo como plantea la Junta de Andalucía, cuyas intenciones, cuestiona la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, van en "contra el criterio de la planificación nacional" y se ha anunciado "precipitadamente" sin haber escuchado a los alcaldes. La intención es cumplir con las directrices que marque el Gobierno central para la desescalada del estado de alarma por el coronavirus.

"El propio consejero ha dicho y dejado claro en el encuentro que somos los ayuntamientos los competentes para abrir o cerrar las playas", apunta la regidora sobre el encuentro mantenido por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, con ayuntamientos costeros de Andalucía. San Fernando permite desde el sábado 2 de mayo la práctica deportiva en Camposoto.

En el caso de San Fernando, para empezar, los servicios de playa se han abierto tradicionalmente en Camposoto en junio. La recuperación de arenado, las consecuencias del temporal Enma o las obras de mejora de los accesos han retrasado en alguna ocasión el inicio de la temporada de baño. Este año el coronavirus también va a afectar a esta fecha habitual: el equipo de gobierno prevé abrir las playas para la temporada de baño cuando la provincia avance a fase 3 de la desescalada del confinamiento y eso como muy pronto será el 8 de junio, según las indicaciones del Gobierno central.

Varios son los argumentos que esgrime la alcaldesa para defender esta postura después del encuentro por videoconferencia con la Junta de Andalucía, al que ha acudido el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. En concreto, cuestiona que la Junta se refiera a playas seguras y se centre en su aportación con la compra de todoterrenos, lanchas y balizamiento cuando el gasto municipal para preparar y controlar las playas por el coronavirus va a estar en el coste del personal, de la limpieza, el dispositivo de salvamento o los servicios sanitarios "y eso con menos ingresos". "Lo lógico sería una aportación económica", defiende.

Esa adquisición conlleva, advierte, unos plazos administrativos todavía no iniciados pues se está recopilando información de los municipios, por lo que resulta complicado la apertura contando con esa aportación el 25 de mayo que propone el Gobierno andaluz. El material no llegaría a tiempo, insiste. "Hablan de playas seguras, pero los plazos que se deben manejar para esas compra nos llevarán a tener un mes o dos de playas inseguras, y mucho nos tememos que no veremos los resultados hasta finales de agosto o septiembre", abunda.