Coronavirus en San Fernando: AxSí reclama al Ayuntamiento que compense con las ayudas de emergencia social la falta de garantía alimentaria de la Junta

Andalucía por Sí (AxSí) reclama que el Ayuntamiento de San Fernando aumente la cuantía de las ayudas de emergencia social por el coronavirus para las familias que se han quedado fuera del sistema de garantía alimentaria de la Junta. "Si la Junta de Andalucía persiste en su actitud y mantiene abandonados a los menores que ahora no pueden acceder a los comedores escolares, el Ayuntamiento no debe esperar, sino que debe incrementar la cuantía", insiste el portavoz, Fran Romero, que hace referencia también a otra cuestión del ámbito educativo: el acceso a los materiales escolares.

Numerosos padres y madres han transmitido a la formación andalucistas sus demandas y necesidades en cuanto al seguimiento de las clases en casa. Entre otras cosas, subrayan "la injusta situación" que están sufriendo en relación con los libros y materiales escolares que aún permanecen en las aulas de los colegios de sus hijos. "Todas estas familias invirtieron dinero al principio de curso en libros y materiales. Y ahora, una vez más, están teniendo que afrontar por duplicado gastos en fotocopias y demás material por la sencilla razón de que el gobierno municipal se ha negado a dar solución", recalca Romero.

El líder de AxSí critica esta postura en San Fernando que contrasta, asegura, con las localidades de la Bahía que han procedido al reparto del material. "Por enésima vez planteamos como una posibilidad que el cuerpo de voluntarios de Protección Civil realice esta labor. Queda más de mes y medio de curso escolar y aún estamos a tiempo de minimizar los perjuicios a muchas familias de San Fernando", demanda Romero, que considera que es una cuestión de "voluntad política por parte de la señora Cavada y algo de empatía con las familias que lo reclaman".

En cuanto a los menores que no están cubiertos por el sistema de garantía alimentaria de la Junta de Andalucía, los andalucistas vuelven a criticar la postura del Gobierno andaluz que apenas dejó tiempo para la tramitación por parte de los colegios. Esa brevedad "se tradujo evidentemente en familias desatendidas con derecho a estar incluidas en ese listado". En San Fernando, según las comprobaciones del Consistorio, 256 menores no reciben la prestación de las tres comidas diarias. "Sabemos que la Administración educativa andaluza no va a abrir el plazo y le arroga al Ayuntamiento la solución del problema. La alimentación de niños de familias vulnerables se ha convertido en un tema que ninguna administración quiere asumir", se queja Fran Romero.

La formación se refiere a las declaraciones de la alcaldesa en las que advertía de que las familias podrían destinar las ayudas municipales a otras necesidades urgentes si la Junta atendiera la alimentación de los menores vulnerables. Por eso reclama, ante la actitud del Gobierno andaluz, que el Ayuntamiento no espere un cambio en la Administración regional y amplíe las ayudas sociales a las familias afectadas.