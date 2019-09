Constituida la mesa contra los abusos laborales en los servicios municipales en San Fernando

La mesa contra los abusos laborales en los servicios municipales que demandó hace unos meses Podemos se acaba de constituir bajo la gestión de la formación morada. Esta mañana las distintas fuerzas políticas de la Corporación –a excepción de Andalucía por Sí (AxSí)– se reunían para confirmar su puesta en marcha con el objetivo de atender las denuncias que los trabajadores o los colectivos presenten, para llegar a la mediación entre los afectados y las concesionarias.

Esta mesa para atender los conflictos laborales de las empresas que prestan servicio al Consistorio fue una de las propuestas que el PSOE aceptó para contar con su apoyo en la investidura de la alcaldesa, Patricia Cavada. Ese acuerdo puntual y que se prolongaba para los próximos presupuestos municipales –siempre que incluyan las partidas para las medidas acordadas en esas negociaciones– recogía esta petición aunque hasta ahora no se había materializado. "Desde los acuerdos de junio estamos pendientes de que se pusiera en marcha, ahora por fin es una realidad", apuntaba esta mañana el portavoz de Podemos, Ernesto Díaz, que se encargó de dar a conocer sus normas de funcionamiento.

Así la mesa contra los abusos laborales en servicios municipales estará formada por un miembro de cada grupo municipal, pero además también habrá personal del equipo jurídico del Ayuntamiento y del servicio de Contratación. A las reuniones asistirán también representantes de los colectivos o la persona afectada. Las denuncias deberán ser registradas en el Ayuntamiento, y la atención se llevará a cabo en el despacho del grupo municipal de Podemos, que el equipo de gobierno trabaja en acondicionar en la sede actual de Alcaldía (también para otros grupos como Ciudadanos y Vox que también quieren contar con este espacio). Mientras tanto, matiza Díaz, se hará en el nuevo local de Podemos, en la calle Las Cortes, 20 –frente al Teatro–.

La periodicidad de las reuniones de este grupo de trabajo la fijarán las reclamaciones que reciban. "Serán trabajos concretos para tratar cada incidencia que nos llegue con el fin de trasladar al equipo de gobierno las propuestas que consideremos para que se avance o se encausen estas situaciones", detallaba el dirigente de la formación morada, tras la primera reunión de constitución mantenida. Díaz lamentaba que no hubiera estado presente ningún edil de AxSí, "parece que no le dan prioridad a este asunto", apuntó.

La intención es que haya implicación del Ayuntamiento en la resolución de estas incidencias, "que muchas veces nos decían que no había nada, que no existían. Ahora no podrán decirnos eso, tendrán que afrontar los casos que se presenten", dejó claro el portavoz de Podemos, que hacía referencia a los conflictos laborales padecidos por trabajadores de la limpieza, de deportes o de vigilancia de edificios municipales.