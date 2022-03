Carnaval de San Fernando: La Cabalgata, la fiesta de la felicidad y el color

San Fernando se inunda de felicidad, la de niños y mayores, y de diversión mientras la Gran Cabalgata discurre por sus calles. El Carnaval se expande desde el Parque Almirante Laulhé, epicentro este año de la fiesta por las obras de la Plaza del Rey, hacia otras zonas de la ciudad y con ello su colorido y sus sonidos.

Abría el cortejo un grupo de bailarinas con falda de tul y medias de colores que se movían al ritmo de la música que ha acompañado durante todo el recorrido para animar a quienes a un margen y otra pedían que no pararan, "si no me pongo yo", advertía un señor mientras observaba a otro grupo de adolescentes encargadas de poner movimiento al desfile. Músicas infantiles, pero mucha de marcha y discoteca, también de clase de zumba y de baile, para que el público también se atreviera con sus pasos.

La primera de las carrozas era Son de Carnaval de personajes y música étnicos. Le seguía la carroza de Arlequines, una figura muy típica de los carnavales proveniente de la comedia del arte italiana. Estaba precedida de una bruja que se acercaba a un grupo y a otro, a un lado y otro, a niños y mayores, para asustarlos, pero también azuzada por los más valientes. Sin duda, despertaba la risas de los espectadores.

La cabalgata aprovecha el tirón de las películas de animación para llamar la atención de los más pequeños, también de los adolescentes y adultos, que han crecido disfrutando de esas historia y personajes ofrecidos por Disney, Universal Studios o Pixar. Un ejemplo son los animales artistas y músicos protagonistas de la película infantil Canta, que hacía que algunos padres se los señalaran a sus hijos e incluso que algunos movieran el esqueleto con alguna de sus canciones. Pero también estaba Mulán, hecha película real no hace tanto, que llegaba en carroza con los dragones. Nunca falla la referencia del exitoso filme Toy Story, con Buddy y el señor Potato, Forky y Buzz Lightyear, sin duda acompañado entre el público con algún que otro pequeño disfrazado para la ocasión. Tampoco lo ha hecho la entrañable Coco, con la bisabuela dando la mano a los pequeños, con un grupo caracterizado de catrinas y otros personajes de la cinta y bailando para esta cita delante de la carroza.

El del reconocible personal de Pixar no era el único disfraz que podía mimetizarse con el cortejo y quienes ocupaban las carrozas, con niños y mayores cuya vestimenta estaba vinculada a la carroza, aunque no en la mayoría de los casos. Princesas, piratas, animales, superhéroes y superheroínas, chinas, personajes de videojuegos... tiraban serpentinas, pero sobre todo papelillos, como los niños y mayores que veían pasar la cabalgata. Había unicornios, minions (otro de película), Harry Potters, hadas, duendes y egipcias. Incluso algunos adultos se sumaban a la fiesta infantil con disfraces de superman y superwoman junto a sus hijos.

El Dios Melkart aparecía en lo alto de su batea, saludando a un lado y a otro, después de su divertido pregón del sábado. Quienes lo conocían lo llamaban para gastarle alguna broma, soltarle algún chascarrillo o advertirle que no iba a llegar a tiempo (a las dos, horario del partido el Cádiz con el Rayo en el Nuevo Mirandilla).

La carroza dedicada a los cocineros infantiles, con algún que otro personaje de película de esta temática y algún huevo frito de adorno, y la que seguía un grupo de meninas coloridas y con muchas ganas de diversión, cerraba el desfile justo antes de las colombinas y una bonita carroza con alas de mariposa.