La 'música real' de David Manito

David Manito presenta esta noche en el See you sun en la playa de Camposoto su nuevo disco, Sígueme, con el que vuelve a mostrar al público su faceta de cantautor. Será en un espectáculo en el chiringuito Manito, que comenzará en torno a las 23.00 horas. El establecimiento se suma de esta forma a la fiesta de despedida del verano que un año más cuenta con la colaboración de los tres chiringuitos –el Antonio y el Cactus Jack– y que dará comienzo en torno a las 21.00 horas con música ambiente y otras actividades para la ocasión.

"He estado de promoción en Madrid, en Telecinco, y en Castilla La Mancha", cuenta el artista sobre un trabajo que recién termino al principio de este verano y que ha sido una grabación de varios meses. "Nos pusimos después de Semana Santa, pero había que adaptarse a las circunstancias, a los compromisos de los músicos, que me decían hoy por la tarde puedo, o hasta el mes que viene me es imposible", explica David sobre algunos detalles de este disco grabado en San Fernando en el estudio de Antonio Carrillo y Javi Fajardo, con "músicos reales" de San Fernando y alguno de Jerez. También colaboran una sobrina y el hijo de 5 años del cantante, al que dedica la canción Mi Peter Pan. "Hacen los coros y trabajar con niños es complicado. Llevó su tiempo", comenta.

Al igual que en su primer disco, Déjame contarte, David Manito sigue la estela pop con esta segunda propuesta discográfica. "Son temas míos, con mucho pop, baladas, y una línea sentimental. Normalmente cuando se está de capa caída salen muchas cosas", asegura. A pesar de ello ha probado con otros estilos, una fusión con el reggaeton en Te encontré; o un tango que se convierte en salsa. "En Mi Peter Pan cuento las sensaciones que estoy viviendo con mi hijo de 5 años, que está en una época muy revoltosa”, detalla. De los diez temas del disco, eso sí, comparte la autoría de dos canciones con un amigo que está en Alemania.

Ahora que empieza el camino con este Sígueme, con el que espera repetir la experiencia vivida –también mantener las sensaciones del tributo a Alejandro Sanz con el que ha actuado en muchos sitios. "Quiero llegar a los más cercanos, también al máximo de personas posible, que vean que es un trabajo muy profesional", dice. El anterior sonó incluso fuera de España y el mismo se mueve para que su música suene en la radio, como Canal Fiesta.

En la cita de esta noche le acompañan Javi Fajardo al piano, Raúl Escandón con la batería, Israel Medina en la percusión y Víctor Rosa con la guitarra acústica y española. Susi Castillo y Gema González le harán los coros.