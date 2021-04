Buscando sitio en San Fernando para 10 cañones de la Guerra de la Independencia

El Ayuntamiento de San Fernando todavía no ha decidido dónde reubicará los 10 cañones históricos de la Guerra de la Independencia encontrados en el transcurso las obras del tranvía –hace ya más de 11 años– que no se quedarán expuestos en el entorno del centro de formación El Barco (Parque de la Historia y el Mar), que está a punto de entrar en funcionamiento de la mano de Navantia y el contrato de las corbetas.

Su futuro emplazamiento todavía está estudiándose, reconoce el equipo de gobierno. Advierte, eso sí, que ahora se va a acometer un estudio de la ornamentación e iluminación de todas las rotondas de la ciudad, lo que podría aportar alguna idea de dónde reubicar y exponer estas piezas de artillería fechadas en el siglo XVIII que, probablemente, se emplearon en la defensa de la ciudad durante el asedio de las tropas napoleónicas.

De los 17 cañones recuperados, que llevan desde 2013 en el parking del malogrado Parque de la Historia y el Mar, hasta 7 se utilizarán de modo ornamental en la adecuación del entorno de estas instalaciones, que están ya a punto de completar su transformación para empezar a funcionar como un centro de training avanzado de Navantia vinculado al contrato de las corbetas para Arabia. Las piezas se exhibirán sobre una base hormigón y se dotarán de iluminación especial.

Pero por ahora no se ha dado con el mejor sitio donde encajar la decena de piezas restantes, un conjunto que no es fácil de reubicar. El problema no es nuevo. La idea inicial, la que se barajaba hace una década, era exponer los cañones en el entorno del Sitio Histórico del Puente Zuazo tras su rehabilitación. Pero, claro, esta intervención jamás se ha llegado a iniciar.

Así que el Ayuntamiento no ha sabido qué hacer con los cañones ni dónde ponerlos desde que recibiera las piezas tras su restauración allá por 2012. Primero estuvieron en el patio del Castillo de San Romualdo y luego en el parking del Parque de la Historia y el Mar, donde ahora las obras para el centro de formación El Barco han hecho que vuelva a replantearse la cuestión. En el contrato para las obras de adecuación del entorno que acomete el Ayuntamiento, además de reubicar 7 de estas piezas, se incluye el traslado de las otras 10 a una nueva ubicación que todavía no se ha decidido.

En un primer momento se habló –solo como una posible propuesta– de su reubicación en el entorno del castillo de San Romualdo, pero la idea no ha cuajado y no parece que a corto plazo vaya a haber una solución.