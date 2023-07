Balance de la Feria del Carmen 2023 de San Fernando: Un 30% más de actividad

El Ayuntamiento de San Fernando calcula que la Feria del Carmen y de la Sal 2023 ha registrado un incremento de actividad del 30%. Los datos que maneja el gobierno municipal se apuntalan en la movilidad que ha habido durante los días festivos en el transporte público y en el balance que algunos caseteros les han transmitido tras acabar las fiestas.

El transporte público ha apoyado la accesibilidad a la Feria, destaca la alcaldesa, Patricia Cavada, que apunta a que buena parte del público llega a pie hasta esta ubicación céntrica, en el Parque Almirante Laulhé, del evento. A pesar de ello, el servicio de tranvía se ha reforzado y "el autobús de línea ha notado un incremento del 89% de los usuarios". A eso se suma que los autobuses lanzadera que conectaban el parque con Caño Herrera, donde se emplazaban las atracciones ha incrementado en un 37% su uso, hasta casi llegar a los 20.000 viajeros. "Y no tenemos datos del tren turístico", puntualiza. El taxi también ha notado una subida de carreras: de las 5.026 de la edición pasada a las 5.800 de esta.

"Esa subida de un 30% de la movilizada también tiene su reflejo en la actividad de la Feria, también las cajas", comenta la regidora en referencia a las recaudaciones de las casetas. "Hemos contactado con los casetos, les ha ido bien. Han visto que este modelo se consolida. Su satisfacción está ahí. También los hosteleros de la zona están contentos", añade sobre cómo ha beneficiado a la hostelería del entorno.

Los buenos resultados refrendan, entiende la alcaldesa isleña, el modelo iniciado en el parque que se mantendrá. "Viene para quedarse porque ha demostrado su éxito. Confluye un recinto con identidad estética, con zona de sombra y arbolado que hace que la temperatura sea más llevadera y que la gente disfrute de la Feria también al mediodía, además de la rebaja de costes a los caseteros", expone. Cavada deja claro que aunque "es el camino que tenemos que continuar" no es, sin embargo, "no es esta la Feria que San Fernando requiere, necesita", lo que significa que descarta un traslado definitivo al Almirante Laulhé. "Vamos a seguir trabajando para tener una Feria de referencia. Había salido del mapa de la Feria, no estaba en las preferencias de Ferias a la que acudir. Tenemos que mejorar el modelo, consolidarlo, para ser referencia en Andalucía", plantea.

Los festejos del Carmen habían ido decayendo en los últimos años, "los últimos 15 años", en La Magdalena. Incluso muchas hermandades preferían organizar verbenas a estar en la Feria, advierten. Ahora ha cambiado la tendencia y se ha batido récord de casetas montadas. Se ha pasado, resalta, de escepticismo que generó en 2022 los planes para llevar la feria al centro a hablar de "gran éxito". "Nosotros no lo hicimos, pero así lo consideraron muchos", señala Patricia Cavada. Este año se ha crecido y la intención es seguir haciéndolo en 2024, "dando espacio a los caseteras, promocionando la Feria", para seguir recibiendo visitas del entorno, "de Chiclana, Puerto Real o Cádiz. Lo hemos podido comprobar".

La directriz dada a las áreas implicadas, Fiestas, Infraestructuras de Eventos o Desarrollo Urbano se centra en dos sentidos de trabajo de cara a 2024: la vuelta a La Magdalena o la necesidad de permanecer un año más en el Parque Almirante Laulhé, "sería el año de la despedida de ese sitio", puntualiza.

Sobre las obras pendientes para crear el Parque de La Magdalena, que incluye el nuevo recinto ferial, Cavada ha precisado que siguen con los trámites administrativos para dar el visto bueno al modificado de obra de necesario. El gobierno maneja ese escenario de vuelta, aunque habrá que ver si es factible retornar paralizando los trabajos no terminados y en un espacio donde podría no estar plantada todavía la nueva vegetación y el arbolado. "Si ponemos un termómetro en la zona del aparcamiento donde van las casetas grandes y la zona de arbolado en el Parque se notaría la diferencia de temperatura", menciona como ejemplo de cómo afecta la presencia verde al calor en la Feria.

El segundo escenario, en el que también se trabajará en paralelo, es seguir un año más en el Parque Almirante Laulhé, pero con la posibilidad de ampliación del espacio. "Es una demanda", admite Cavada, más cuando este año ha habido más solicitudes que oferta. "A pesar de haber más casetas, hemos visto colas para sacar tickets porque ha venido más gente. Trabajamos para ampliar el número de casetas", añade. Se analiza ampliar hacia la calle del Club de Oficiales. "No hay nada definido, pero con un año de antelación vamos a trabajar", reconoce.

Entre los retos conseguidos un nuevo año está haber atraído al público joven a la Caseta Municipal, que ha podido tranformarse del ambiente familiar de la tarde y primeras horas de la noche al joven. También destaca la alcaldesa de San Fernando el aumento de atracciones, de 26 a 37, con novedades como la tómbola y la carrera de camellos o el bingo. "Tenemos pendiente una reunión con su presidente de la asociación de feriantes para trabajar en los retos de 2024", adelanta. También se ha mantenido la apuesta por la diversidad, al continuar el compromiso de fijar un horario diario en el parque de atracciones sin ruido para las personas con trastorno del espectro autista, "Autismo Cádiz nos lo ha agradecido".

Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos trasladan que ha sido una feria "tranquila", "en líneas generales ha habido "buena convivencia", con un control exhaustivo diario del volumen de sonido, además. "Es positivo no tener el rechazo de los vecinos del entorno, que es una de las cosas que más nos preocupa", admite Patricia Cavada.