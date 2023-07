La asociación de feriantes AEFA hace balance positivo de la Feria del Carmen de San Fernando

La Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla (AEFA) hace un balance positivo de su paso por la Feria del Carmen y la Sal de San Fernando, que se clausuró este martes. "Esta satisfacción tiene especial relevancia si se tienen en cuenta la coyuntura circunstancial adversa, nada baladí, que ha vuelto a acompañar a la edición de este año: el cambio de recinto, pasando del tradicional en La Magdalena a una eventual ubicación alternativa, con el inevitable distanciamiento entre la zona de las casetas (situado en el Parque Almirante Laulhé) y el espacio destinado a las atracciones (junto al centro comercial Bahía Sur, anexo al Caño Herrera)", explica la entidad en un comunicado.

Desde AEFA hacen público el agradecimiento al Ayuntamiento por el trabajo realizado antes y durante la celebración del evento para que esta "compleja" edición, "volcándose con nosotros desde el primer momento". "Gracias a esta buena sintonía y a las facilidades que nos han dado hemos podido trabajar en buenas condiciones, algo digno de resaltar por un sector tan castigado por la pandemia", apuntan. Como ejemplo destacan la puesta en marcha de un servicio especial y gratuito de autobuses lanzadera y trenecitos turísticos que, consideran, "ha sido crucial para la conexión entre la zona de las casetas y la de las atracciones".

"Pese a que el volumen de negocio en términos económicos a lo largo de estos días de feria se ha visto reducido considerablemente respecto a la última edición celebrada en La Magdalena, en 2019", los feriantes se despiden "satisfechos" por el trabajo realizado "y por ver a tantos miles de niños y mayores que, día tras día durante casi una semana, han acudido en masa a nuestra propuesta de ocio, esa que tanto esfuerzo nos ha costado sacar adelante codo con codo con el Consistorio isleño".

No se ha registrado en estos días, señalan, ninguna incidencia "digna de mención", a lo que se suma que el viento de levante no ha hecho acto de presencia. "Todos los días, sin excepción, ha habido gran ambiente en la popularmente conocida como Calle del Infierno", comentan. Los mayores picos de público, según los datos que maneja AEFA, se produjeron el día de la inauguración de la Feria, "gracias a la atractiva promoción del Día del Niño", y el fin de semana. "No podemos tener más que palabras de elogio y gratitud hacia la ciudad de San Fernando por esta magnífica respuesta. Gracias. El año que viene, más y mejor", desean.

La asociación espera que las obras de La Magdalena se retomen y que para el próximo año se pueda disfrutar del nuevo recinto ferial en esa superficie de la ciudad, "en pro de una mayor comodidad para todos los que acudan a este gran evento que tanta expectación suscita cada verano en La Bahía de Cádiz y para que todos los empresarios feriantes que se han quedado sin poder trabajar este año en la Feria del Carmen debido a la reducción de espacio vuelvan a montar sus atracciones y negocios".