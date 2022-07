Feria del Carmen de San Fernando: De las dudas al éxito en el parque

El traslado provisional de la Feria del Carmen y de la Sal de La Magdalena al centro de la ciudad, al Parque Almirante Laulhé, brindaba muchas incógnitas para quienes han montado su caseta en anteriores ediciones. Antes de la pandemia. La cuestión del espacio resultaba fundamental en estas dudas, pero también cómo se iba a comportar la ciudadanía, que sin embargo ha respondido con creces hasta llevar a hablar de "éxito". Porque después de dos años han cogido con ganas estos festejos como reconocen los caseteros.

Pasadas las primeras jornadas, de inauguración, la noche del miércoles y el gran día de la Mujer del jueves, y antes de que llegue las veladas grandes sondeamos a algunos de quienes han montado caseta este año para que valore el desarrollo de la fiesta.

Se esperaba peor

"Nos ha desbordado, con tanta gente", reconoce José Antonio García Fierro, de la hermandad de Columna, que admite que pensaban que iba a ir "peor" en el parque que en La Magdalena. Para ellos ha sido complicado adaptarse al espacio disponible en este nuevo emplazamiento, acostumbrados a más metros cuadrados en el recinto ferial. Al menos fueron los primeros en poder elegir y se situaron al lado de la Caseta Municipal, con una amplia terraza y sombra, "y hemos acertado", considera.

Los hermanos están trabajando coordinadamente y todo está marchando bien, porque –recuerda– no son una caseta de copas, "sino una familiar, donde se trabaja mucha la comida". "El miércoles pensamos que iba a haber menos gente, pero con las actuaciones se está llenando", comenta. Afea todo, eso sí, el levante y el calor, nada que no pueda aliviarse "con rebujito o un refresco", propone.

Inviable en La Magdalena

"El día de ayer con levante y 40 grados hubiera sido imposible en La Magdalena", apunta Javier Cuevas, de la caseta el Batakazo (hermandad de las Tres Caídas), en referencia al Día de la Mujer del jueves. "La caja notó cómo se consumió muchas bebidas, mucha agua, mucho rebujito o cerveza", añade de manera gráfica. Incluso cuenta que la cocina está cerrando más tarde de lo habitual en anteriores ferias. La buena marcha repercute en quienes han montado, señala, pero también en los proveedores. "Hace economía", expone.

Esta jornada pero también los días anteriores le llevan a decir que está siendo "mejor que en La Magdalena", por lo que en la entidad están muy contentos. Contrasta con el temor inicial, por la inversión que había que hacer, a pesar de que los gastos son menores. "Había miedo por ser una cosa nueva, por el traslado al centro, porque los cacharritos fueran en otro lado", explica. Las dimensiones también avivaban la incertidumbre, pero en su caso optaron por reducir la cocina y ampliar la zona de mesas, a lo que se añade que se beneficia de las mesas y sillas que el Ayuntamiento ha colocado en el centro del parque, en la zona donde está el estanque y trasera del escenario.

Para las noches del viernes y el sábado esperaba "lo más grande" con grupos ya concertados de 35, 25 o 15 personas.

Todo estupendo

"Más gente no queremos. Si no, no cabemos", exclama entre risas Rafael López, de la hermandad del Prendimiento, cuando se le pregunta por estas veladas grandes de fin de semana y la previsión de que aumente la afluencia de personas a la Feria. Su reacción se debe a que en estos días pasados la caseta que montan ha ido de maravilla, "todos muy muy positivo". "La verdad es esa: todo está yendo estupendo", sostiene.

Contrasta esta conclusión con los problemas sufrieron en la previa, con el montaje. "El inicio fue duro porque no veíamos que llegáramos a tiempo, ni que fuera a funcionar en el parque", detalla.

Montaje "horroroso"

De "horrorosos" califica los problemas en el montaje Esperanza Fernández, de Servitas, porque le entregaron muy tarde la caseta, el domingo, y después tuvieron que correr para estar listos. Se sumaba a las dudas que originaba esta Feria, "si iba a funcionar como en La Magdalena, si debíamos coger una caseta grande o una caseta pequeña", plantea. Apostaron por una grande y han acertado porque todo está marchando "muy bien".

Se decantaron, en concreto, por una de las ubicadas en la superficie de la bolsa de aparcamiento por lo que no han disfrutado de las bondades de la zona arbolada. "Es cierto, combate el sol, pero una vez la gente viene al parque les da igual venirse a este sitio", comenta, sobre el Día de la Mujer, cuando vivieron una buena jornada. Frente a La Magdalena "donde se intenta todos los años, aquí en un solo año ha sido un éxito". Las previsiones que tenían han quedado desbordadas y eso que quedan las jornadas de viernes y sábado cuando suelen acudir más ciudadanos. "No sé cómo lo vamos a hacer", asume.

Más gente no, por favor

"Más gente no, por favor". "Ya tiemblo con lo que viene ahora". Se ríe Pablo Núñez, de La Arboreá, que al contrario de los otros caseteros es la primera vez que monta. Por eso no tiene la experiencia anterior que hacía dudar de inicio al resto sobre esta feria, "sabía que iba a ir bien", "porque la gente tiene que salir y funciona". Su caseta, situada en la parte superior del parque, está funcionando desde el primer día, con el jueves y el Día de la Mujer que llevó aparejada una noche potente como la jornada más fuerte. "Ayer lo tenía todo reservado. No me puedo quejar", aclara.

Que venga la gente

Tampoco tiene bagaje montando caseta el Club Balonmano San Fernando, "somos unos bisoños en esto", admite Pedro Montiel; por lo que para ellos todo es un aprendizaje. "El tiempo no acompaña, con tanto calor y el levante, pero en La Magdalena hubiera sido un desastre con estas condiciones", compara. Calor, viento y polvo contrastan con la arboleda y el centro de la ciudad, donde solo pone la pega de la limitación del espacio. "Pero saca buena nota", destaca.

En su caso, sí que pide que siga acudiendo gente a disfrutar de la Feria del Carmen, porque para ellos es "una gran ayuda para seguir con las competiciones, con las escuelas deportivas", cuenta Montiel. Sabe que el pueblo está respondiendo porque "después de dos años necesita Feria".