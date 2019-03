El Ayuntamiento cierra un acuerdo para convocar los Premios Camarón

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha firmado el inicio del procedimiento administrativo para la organización de los Premios Nacionales del Flamenco una vez alcanzados los acuerdos necesarios, unos premios -ha precisado- intrínsecamente unidos a la universal figura de Camarón de la Isla.

El Ayuntamiento recuerda como, en estos últimos tiempos, Camarón ha visto incrementada su ya de por sí "repercusión mundial" gracias a nuevas aportaciones que divulgan su figura como el documental Camarón: Flamenco y Revolución (2018) del director Alexis Morante, estrenada mundialmente en el Festival de Málaga y en San Fernando y nominado en los Goya a mejor documental, o la serie de TV Camaron Revolution (2017), acontecimientos que han sido para la alcaldesa isleña "el cierre perfecto al 25 aniversario del fallecimiento del genial cantaor, Camarón de La Isla".

En este sentido, las conversaciones mantenidas durante este tiempo con los sectores relacionados con el ámbito audiovisual han coincidido en la idea de la creación de estos premios. Cavada ha querido destacar así "la implicación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que organiza los Premios Max del Teatro, la implicación siempre con esta ciudad de la Radiotelevisión Andaluza (RTVA), que aporta su gran labor en el ámbito de la cobertura, poniendo a nuestra disposición recursos en lo referente a la promoción, y la colaboración de expertos de reconocido prestigio como son los que conforman la Universidad de Cádiz a través del Máster en Investigación y Análisis del Flamenco, único master sobre flamenco en las universidades españolas, y al Instituto Andaluz del Flamenco (IAF)".

Los premios que ahora se anuncian son "un espacio de reconocimiento como tal al modelo que los Grammy son para la música, los Goya para el cine y los Max para el teatro", dice la alcaldesa de San Fernando. "Al igual que Goya es la figura que se utiliza para simbolizar los premios del Cine, la figura de Camarón será la que se utilice para reconocer los Premios del Flamenco, para que dé nombre y forma a estos galardones", asevera la regidora.

El Ayuntamiento ha anunciado así que ha cerrado un acuerdo con la SGAE, con la RTVA, el IAF y la UCA para los primeros Premios Camarón.

Parte el Consistorio isleño de la premisa de que el flamenco "es una expresión artística musical con identidad propia que además está catalogado como patrimonio inmaterial, con numerosos concursos, festivales, premios y distinciones, como la Llave del Cante, la Bienal de Sevilla, el Festival del Flamenco de Jerez, etc...". No obstante, apunta, "no existen unos premios de ámbito nacional y de referencia donde se adopte además un formato de evento con distintas nominaciones, ganadores, etc. como sucede en los Goya o los Max".

"De esta manera –explica Patricia Cavada- el Ayuntamiento y los diferentes promotores iniciamos la puesta en marcha, con la firma de este Decreto, del procedimiento para la organización de este evento". Explica además que estos premios tendrán carácter anual y el inmejorable marco del Real Teatro de Las Cortes, con un formato similar a las galas donde se premiará apartados como la técnica, la creatividad artística, el espectáculo, la puesta en escena, mejor álbum, canción o interpretación, etc.

"Entendiendo que la magnitud que un evento nacional como este requiere toda una maquinaria administrativa y organizativa que es importante poner en marcha lo más pronto posible, se ha planteado como objetivo de celebrar la primera gala de entrega de los Premios Camarón aproximadamente en un año", adelanta la alcaldesa.

El decreto firmado -prosigue- permite la creación de un comité organizador, así como el inicio del procedimiento para dotar a los premios de un reglamento y la formalización de todo el proceso administrativo, jurídico y económico necesario. Este comité ya aprobado estará formado por la alcaldesa de San Fernando, el delegado general del área de Presidencia, que ejercerá las funciones de coordinador, el concejal de Cultura, la Sociedad General de Autores, la Radio Televisión Andaluza, el Instituto Andaluz del Flamenco, la Universidad de Cádiz, a través de la coordinación del Máster en Investigación y Análisis del Flamenco único en una universidad, así como de una empresa especializada en organización de eventos, que se incorporará al comité una vez adjudicado mediante concurso público.