Romero (AxSí) reclama un proceso participativo para definir la remodelación de la Plaza del Rey

¿Qué ha pasado con el proyecto de remodelación de la Plaza del Rey? Es lo que se pregunta Andalucía por Sí (AxSí), que recuerda que su redacción se encargó hace año y medio al estudio Alt Q Arquitectura, que firmó el proyecto de rehabilitación y ha sido responsable de la dirección del obra del Ayuntamiento, precisamente por su conocimiento del entorno. "Evidentemente está en un cajón de la señora Cavada", critica el portavoz, Fran Romero, que advierte de que el proceso de participación prometido para definir esta actuación puede quedarse en nada.

El proyecto se adjudicó por algo más de 33.000 euros (más IVA) para definir una obra que tiene una inversión de 1,4 millones, "seguramente el proyecto estrella de los presupuestos aprobados por este gobierno local", señala el líder andalucista, y que pretende renovar un espacio fundamental de la ciudad. "Transformará nuestro Kilómetro 0, el centro de convivencia de La Isla, un espacio icónico que debe ser un espacio de bienestar", expone.

Por eso, aunque la formación siempre ha insistido en la necesidad de priorizar el gasto y las inversiones para generar actividad económica y empleo y para incrementar las ayudas sociales en estos momentos complicados por la pandemia del covid-19 y la crisis económica derivada, Romero defiende que la intervención debe estar sustentada en la transparencia y no "la opacidad". "Tiene que salir del consenso de todas las partes, no se puede imponer, y no reconozco a la señora Cavada en este mandato", denuncia ante la falta de noticias sobre este tema, pero también por la falta de actuar con otros asuntos municipales.

El portavoz de AxSí hace mención a las declaraciones de la alcaldesa en abril de 2019 en las que anunciaba que habría un proceso participativo con los colectivos involucrados, taxistas, hosteleros, comerciantes o colectivos vecinales, para definir detalles como el tipo de pérgolas de sombra o la movilidad de los vehículos en la zona. "Ya antes de adjudicarlo tendría que haber abierto un proceso para escuchar a los colectivos y ciudadanos", matiza Romero.

El edil andalucista se refiere también a las palabras de la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, en mayo del año pasado sobre que se esperaba un borrador en juhio para perfilar el proyecto posterior. En enero Cavada, añade, informaba de que el proyecto estaba avanzado y que esperaba contar con él para incluir la financiación pendiente en el presupuesto y ejecutarlo lo antes posible. "No tiene nada que ver con la realidad", abunda.

Para la formación la remodelación de la Plaza del Rey es necesario contar con la opinión pública, contar con todos los colectivos. Romero defiende además que el cambio vaya en sintonía con el cambio climático, y por tanto respete elementos como la sombra, el agua o la vegetación, además de un mobiliario acorde a la ubicación, para que no pierda su particularidad.