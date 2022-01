AxSí exige al gobierno que informe sobre los fondos Next Generation conseguidos para San Fernando

Andalucía por Sí (AxSí) reclama al gobierno que explique si finalmente se ha logrado financiación para alguno de los 30 proyectos y las 73 actuaciones que el gobierno local planteó en diciembre de 2020 para optar a 365 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. El coordinador local, Lolo Picardo, recuerda que, a finales de 2020, la alcaldesa, Patricia Cavada, presentó estos proyectos y actuaciones a bombo y platillo y que desde entonces, hace ya más de un año, nada más se sabe de ellas.

Entre ellas se encontraban la rehabilitación de Sitio Histórico Puente Suazo y de la Casa Lazaga; la ejecución de distintos accesos pendientes como los de Fadricas por la CA-33 o la salida por Janer; la remodelación de las avenidas Pery Junquera, León Herrero y Cayetano Roldán; la construcción de promociones de viviendas protegidas; la mejora del alumbrado público para cumplir criterios de eficiencia energética, la construcción de la EBAR de la Venta de Vargas, la intervención en el Parque del Cerro y en los Polvorines de Fadricas y la ampliación de Bahía Sur, incluida la remodelación del estadio. Además, se planteaban acciones como el Plan Vertido 0 para la mejora del saneamiento en el borde litoral del Parque Natural Bahía de Cádiz y la adecuación ambiental del entorno urbano costero.

"Está bien que se sueñe y que se trabaje para que las administraciones financien aquellos proyectos y actuaciones que son positivos para el desarrollo de la ciudad, pero también está bien que se sea realista y transparente en la gestión y que se informe a la ciudadanía sobre el estado de cualquier trámite y de si al final se han conseguido o no las subvenciones necesarias. Ante este silencio mucho nos tememos que no se han conseguido. Por otro lado, también nos preguntamos cuáles son las opciones que baraja el gobierno local para ir avanzando en estos proyectos y actuaciones sin estas ayudas europeas", indica el coordinador local.

El concejal explica que el pasado mes de octubre el Ayuntamiento presentó iniciativas para los fondos Next Generation valoradas en 13,6 millones de euros para hacer la realidad la red de aparcamientos tácticos, la transformación completa de la avenida León Herrero, proyectos para un turismo más sostenible, un programa para el fomento del comercio en el centro y el mercado y acciones de apoyo a la redacción de la Agenda Ciudad 2030. Por otro lado, desde la Delegación Municipal de Turismo, gestionada por Cs, se plantearon en noviembre iniciativas para los Next Generation por importe de 5,5 millones de euros y que iban encaminadas a la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la mejora la competitividad.

En este sentido ya se sabe, tal y como ha informado la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que San Fernando ha quedado fuera de los planes de sostenibilidad turística que se pondrán en marcha con estos fondos europeos. De hecho, en la provincia se destinarán casi 9 millones de euros a implementar estos planes en Conil, Jerez y la Sierra.

También se preocupó Cavada de dar a conocer a finales de noviembre que se había logrado una subvención de 200.000 euros de los Next Generation para el apoyo, asistencia y consultoría técnica a la dirección de la Agenda 2030. La alcaldesa incluso insistió en la "magnífica puntuación" lograda por la solicitud. "Parece ser que donde echa el resto el equipo de gobierno a la hora de optar a los Next Generation es cuando se trata de desarrollar una Agenda 2030 que los isleños e isleñas no sabemos para que sirve más allá de para colocar a López Gil como su comisario y pagarle el sueldo de asesor más alto que se recuerda en este Ayuntamiento. En teoría esta agenda sirve para promover e incidir sobre el desarrollo sostenible de una ciudad y de momento está pasando todo lo contrario, pues con Cavada La Isla se está convirtiendo en una ciudad donde proliferan el hormigón y el césped artificial como soluciones urbanísticas", señala Picardo.

De esta forma, el coordinador local solicita al equipo de gobierno de PSOE y Cs que de cara al futuro afine en aquellos proyectos y actuaciones que se planteen para optar a los fondos europeos Next Generation. "No basta con ideas, es necesario que se trabaje sobre metas realistas. No nos vale con que se consiga una magnífica puntación para optar a fondos para el desarrollo de la Agenda 2030, necesitamos magníficas puntuaciones cuando se saque de lograr los fondos necesarios para sacar adelante aquellos proyectos que la ciudad necesita de verdad para su transformación", finaliza el concejal.