AxSí San Fernando lamenta la negativa de Cavada a reabrir el Teatro de las Cortes

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha ofrecido un balance de las tres mociones que la formación llevó al último pleno ordinario. En primer lugar, lamenta la negativa de PSOE y Cs de no apoyar la moción por la que se instaba al gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias para que, a la máxima brevedad posible, se retomase la programación cultural del Teatro de las Cortes mientras no se adjudicase el nuevo contrato de gestión de este espacio.

"Votando 'no' a nuestra moción, el equipo de gobierno de Patricia Cavada insiste en su decisión de secuestrar la cultura isleña y de no dar actividad a nuestro más importante escenario: el Real Teatro de las Cortes, que no ha abierto sus puertas desde diciembre del año pasado. Sirviéndose más de su mal entendida mayoría absoluta y de su autoritarismo PSOE y Cs miran para otro lado de forma irresponsable y sin dar explicaciones que valgan a los trabajadores del Real. Unos hombres y mujeres que llevan largos meses en una situación complicada y sin saber nada nuevo de unos trabajos de los que depende el sustento de sus hogares. Votar no a nuestra moción ha sido votar sí a la destrucción de empleo en nuestra ciudad y negar oportunidades al sector de la cultura cuando las ciudades del entorno sí han hecho por recuperar sus agendas culturales. Con su sentido del voto, el equipo de gobierno de Cavada demuestra que sigue instaurado en la dictadura de la estética y alejado de las prioridades reales de los isleños”, afirma Fran Romero.

Por otra parte, el líder de AxSí sí celebra que saliesen adelante las otras dos mociones presentadas por la formación. En una de ellas se instaba a que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estudiase las fórmulas oportunas que permitiesen agilizar la conclusión de la obra de la autovía CA-33 entre San Fernando y Cádiz, que tantas aglomeraciones causan a diario. "Confiamos en que el voto de PSOE y Unidas Podemos no se quede en un gesto y que sea útil para que el Gobierno Central, en manos de ambas formaciones, actúe al respecto", indica Romero.

En la última moción de AxSí se solicitaba a la Junta diversas medidas para reforzar la dotación de enfermeros en Andalucía y evitar la precariedad laboral en este sector. "Nos reconforta que haya temas en los que las diferencias políticas de las distintas formaciones que integran la Corporación Local queden a un lado para salvaguardar el interés general", detalla el portavoz.