AxSí San Fernando aprovecha el Día Mundial de la Salud para reclamar a la Junta más personal de enfermería

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha aprovechado la conmemoración hoy del Día Mundial de la Salud para presentar una de las mociones que la formación llevará al próximo pleno ordinario.

Dicha moción recoge una serie de reivindicaciones, algunas históricas, del gremio de enfermería, demandas que han sido trasmitidas a AxSí por el Sindicato de Enfermería (SATSE) durante una reunión. "Si algo nos ha demostrado la pandemia es la necesidad de apostar definitivamente por los servicios públicos en general y por una sanidad pública de calidad en particular. Y para ello hay que apostar por todos las personas que la integran, colectivos como el de enfermería, que ha estado en primera línea durante toda esta crisis", señala Romero.

AxSí destaca la carencia de Andalucía en cuanto a personal de enfermería se refiere. De esta forma, el portavoz explica que en nuestra comunidad autónoma tenemos una media de 413 de estos profesionales por cada 100.000 habitantes, muy lejos de las medias de España, 546 por cada 100.00 habitantes, y de Europa, con 711 por cada 100.000 habitantes.

"Se estima que nuestra tierra necesitaría 25.000 profesionales más, por lo que aún nos queda un gran camino por recorrer. Mucho que reivindicar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que se fortalezca el modelo andaluz de salud pública y para lo que se proclama de palabra se traduzca en una acción política verdadera”, señala el líder de AxSí. De esta forma, AxSí a través de esta moción se une a las propuestas que el sector hizo llegar al SAS en junio de 2020, en plena pandemia. La primera de ellas es orientar el gasto público en salud de manera que se incremente el presupuesto anual en un 1% hasta alcanzar el 10% en 2033. A lo que sigue la necesidad de la adecuación de la ratio de camas a la media europea como mejora clave para afrontar el riesgo de nuevos brotes de esta u otras pandemias que nos pudieran venir.

Por otra parte, explica Fran Romero, es imprescindible reforzar y consolidar la red de atención primaria. "Aquí el papel de la enfermería es de gran relevancia de manera que debe aumentar su dotación personal y material, así como sus competencias y complementarse con la potenciación de la fisioterapia y la atención a la mujer mediante un número suficiente de matronas", detalla el portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí. Romero también recalca las relevantes diferencias laborales y salariales que sufren estos profesionales en Andalucía según desarrollen su trabajo para el SAS o sean agenciados por la agencia pública de la Consejería, amén de los desajustes salariales entre los distintos distritos sanitarios y la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar.

"Existen 4.000 enfermeros y enfermeras menos que hace diez años, a pesar de la ficticia recuperación que la demanda de la pandemia ha generado en los centros sanitarios", afirma el portavoz. "La precariedad en el empleo que sufre la enfermería no es de recibo. Insistimos en que es injustificable que miles de profesionales hayan salido de Andalucía en los últimos años: procesos selectivos pendientes de resolver desde 2016 y 2018 de inadmisible tardanza frente a convocatorias de otros sectores que se resuelven mucho antes, salarios bajos, inestabilidad laboral, etc. O existe dignidad o estabilidad en los empleos y se acaba con el abuso de la contratación temporal o muy difícilmente podremos conseguir el fin último que planteamos. Durante la pandemia se les prometieron contratos con un mínimo de seis meses, acuerdo que no se ha cumplido jamás", continúa el concejal andalucista.

A través de esta moción AxSí también insiste en la necesidad de que la administración autonómica cree, de una vez por todas, la demandada figura del enfermero o enfermera escolar. Una figura que trabajaría en los centros escolares en la prevención y educación sanitaria desde edades tempranas y la generación de hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. En definitiva, con esta moción la formación solicitará a la Junta de Andalucía, y a su Consejería de Salud y Familias, que incremente el gasto de Sanidad hasta alcanzar el 10% del PIB en 2023; adecue el número de camas por cada 1.000 habitantes a la media de Europa a fin de abordar el riesgo de nuevos brotes de la pandemia y que adopte medidas para potenciar la red de Atención Primaria, como un plan de acogida, aumento de los profesionales de enfermería, nuevas competencias y la garantía de la atención a la mujer en todas las etapas de su vida con una matrona al menos en cada centro de salud. También se pide a la administración autonómica que reconozca la Carrera Profesional del personal de enfermería con independencia del vínculo jurídico con la administración; oferte las interinidades para terminar con el abuso de la contratación temporal de manera que los contratos eventuales tengan una duración mínima de un año; finalice de los procesos selectivos abiertos de las categorías profesionales de enfermería, fisioterapia y matrona cuyas pruebas de oposición se realizaron en el año 2016 y 2018; y cree la figura del enfermero o enfermera escolar como apuesta segura para la prevención y educación sanitaria desde la edad temprana y la generación de hábitos de vida saludable.

"Hoy conmemoramos el Día Mundial con preocupación por la situación por la situación y por la complicada realidad que afrontan los profesionales sanitarios. Según lo últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada por se sitúa por encima de los 160 casos por 100.00 habitantes tras Semana Santa, con más de 10.000 nuevos contagios contabilizados entre el sábado 3 de abril y el lunes 5 de abril. Muchos son los expertos que coinciden que es tarde para evitar una cuarta ola y que estiman que los efectos de podrían comenzar a notar en cuestión de una semana o diez días. Con este panorama debemos hacer posible para facilitar su labor a aquellos que luchan contra el virus en primera línea, hombres y mujeres como nuestros enfermeros y enfermeras", concluye Romero.