AxSí San Fernando lamenta la falta de alternativa para el aparcamiento por las obras de La Magdalena

Andalucía por Sí (AxSí) critica al gobierno de San Fernando por la falta de alternativa de aparcamiento en La Magdalena tras el acotamiento con vallas para las obras del parque de la superficie en la que numerosos vecinos estacionaban sus vehículos. La formación habla de falta de previsión.

"No hay que olvidar que el aparcamiento de La Magdalena es utilizado de forma habitual por los vecinos de la zona, de entornos con tanta densidad demográfica como como la avenida San Juan Bosco, la calle San Marcos o el barrio de la Pastora, todas zonas sin aparcamientos. Incluso es frecuentado por conductores y vecinos del casco histórico, ya que la capacidad del centro es muy limitada con calles como las cercanas al Ayuntamiento sin plaza alguna y una zona azul insuficiente", recuerda el portavoz del Grupo Municipal de AxSí, Fran Romero. El concejal añade que se han perdido plazas por obras como las que se ejecutan en la calle Héroes del Baleares. Incluso menciona a quienes aparcaban día a día en la Magdalena para acudir a trabajar al centro o los visitantes que van a comprar al este, "que ahora optarán por desplazarse a otras superficies comerciales". No se olvida de mencionar que es parada de autobuses y zona de partida y llegada de excursiones de personas que dejan allí sus vehículos.

"Nos hemos reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos Salinas y Esteros para abordar la movilidad municipal y el incumplimiento del gobierno local a la moción aprobada en el pleno de febrero para la creación de una línea circular que daría cobertura a muchos barrios abandonados y hemos aprovechado para trasladarles nuestra preocupación al respecto de esta situación que denuncian asociaciones y vecinos de la zona", explica el líder de AxSí.

Romero critica a Cavada por no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para acondicionar la parcela frente al IMPI, por no procurar un faseado de las obras del Parque para que haya zonas disponibles "y lo poco que ha ofrecido es a costa de la demolición de los únicos espacios municipales para la creación de empleo y de oportunidades, como el IMPI y las naves para emprendedores".

"Una vez más, la falta de previsión es la norma. No entendemos que en un proyecto como el previsto para La Magdalena no se contemplase alternativas de aparcamiento y que la solución fuese destruir espacios. Una decisión que viene a confirmar que, lamentablemente, el empleo no es una prioridad para este equipo de gobierno", se queja el portavoz andalucista.

AxSí exige al gobierno local que habilite de forma inmediata alternativas de espacios de aparcamiento, aunque sean provisionales, para cubrir las necesidades creadas en La Magdalena. "Los isleños e isleñas no pueden seguir sufriendo en su día a día los efectos de un equipo de gobierno cuya gestión va a salto de mata y se basa en buena parte en la improvisación. La accesibilidad a una ciudad también es vital para su tejido comercial y económico. Y en la zona existen elementos culturales y turísticos como el Centro de Interpretación de Camarón, el Museo Naval o el Castillo de San Romualdo y un centro de salud a los que se dificultará su acceso", finaliza Romero.