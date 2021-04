AxSí San Fernando critica la falta de participación ciudadana en el mandato tras reunirse con la Federación de Vecinos

El portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, y el coordinador local de la formación, Lolo Picardo, han mantenido un encuentro con representantes de la nueva junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, que preside Antonio Romero. Ambas partes han mostrado su mutua preocupación sobre algunos asuntos que afectan a las barriadas. El líder andalucista cuestiona además la falta de participación ciudadana.

"La Federación Isla de León y AxSí compartimos reivindicaciones sobre asuntos como la necesaria mejora de las infraestructuras y vías de comunicación de la ciudad, como los enlaces pendientes de Fadricas y Navantia-Tres Caminos, demandas ya históricas e imprescindibles para el futuro y el desarrollo de la ciudad. Además, también coincidimos ante problemas como el deterioro del antiguo edificio de la Cruz Roja, la tardanza del centro de salud de Camposoto, la peligrosa ubicación del depósito de bombonas de butano en dicha zona, el nuevo deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre de la Aguada de San Juan por parte del Gobierno central y el preocupante estado de las vueltas de afuera y como estas suponen una amenaza para la integridad de diversos vecinos de La Isla", indica Romero.

El dirigente andalucista subraya entre estas prioridades comunes evitar el anunciado derribo por parte del Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos de las casetas y uno de los establecimientos hosteleros de la playa de La Casería. "Entendemos que es necesario regenerar este espacios, pero también coincidimos en que esta no puede ser una regeneración a cualquier precio y que La Isla no tiene por qué renunciar a elementos que forman parte de la identidad de una zona tan especial para la ciudad. Esta es la lucha de los vecinos y vecinas de todo un barrio. Entre todos sumamos para que La Casería no se toque", señala.

Por otra parte, Romero lamenta la nula apuesta del equipo de gobierno de PSOE y Cs de la señora Cavada por la participación ciudadana desde el inicio del mandato y su empeño por no consensuar con los grupos políticos y el movimiento vecinal la gestión política de la ciudad. "Este gobierno sigue embriagado de poder y con el rodillo de su mayoría absoluta continúa haciendo y deshaciendo a su antojo sin tener en cuenta las necesidades reales y las opiniones de los isleños e isleñas. Y el movimiento vecinal tampoco se escapa de esta negación de la participación ciudadana", advierte.

Entre otras cosas, la formación recuerda que sigue sin modificar el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana para actualizarlo y en lo que va de mandato ni siquiera se ha convocado el Consejo de Participación Ciudadana. "No se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos ni a la hora de elaborar los presupuestos municipales ni para abordar los impuestos y tasas que pagamos los isleños", recalca.

"Esperamos que la señora Cavada reflexione de una vez, abandone esta actitud autoritaria, cumpla con sus compromisos y decida dar voz a los ciudadanos sobre el destino de nuestra ciudad. No se puede pisotear la participación ciudadana ni gobernar de forma efectiva sin conocer la opinión de los isleños, porque nadie conoce mejor San Fernando que sus vecinos. Nos duele que se siga sin tener cuenta al movimiento vecinal en un mandato que ya se recordará como el de menor participación ciudadana de la democracia", concluye el portavoz de AxSí.