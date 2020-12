AxSí lamenta que el gobierno de San Fernando no cuente con la oposición para los presupuestos de 2021

Andalucía por Sí (AxSí) ha lamentado la forma en la que el gobierno de San Fernando ha dado a conocer a los grupos de la oposición su propuesta de presupuestos municipales para 2021: a través de la prensa. "Qué lejos quedaron los tiempos de la wikiciudad. Qué lejos quedaron los tiempos de asambleas participativas, gobierno abierto y de asegurar la transparencia como valor. Qué lejos quedaron ya los tiempos en los que los presupuestos deberían de aprobarse mediante procesos participativos en los que se implicaba a toda la ciudadanía. Lamentablemente, todo aquello fue un espejismo que no fue más allá de esos gestos iniciales y que, finalmente, se quedó en nada. Qué distinta era la señora Cabada cuando estaba en la oposición y cuando gobernaba en minoría. Nada que ver con la alcaldesa autoritaria que ahora nos castiga con el rodillo de su mayoría absoluta, que toma decisiones sin escuchar ni rendir cuentas a nadie y cuya opacidad y ausencia de participación ciudadana no tienen precedentes en este Ayuntamiento", critica el portavoz, Fran Romero.

La formación andalucista se queja de que el gobierno no haya contado con los grupos municipales para elaborar su propuesta de presupuestos, "no se ha dialogado con nosotros, no se nos ha escuchado", pero también que no se haya contado con la ciudadanía y los colectivos. "Solo se nos ha dado una opción: estos son mis presupuestos y es lo que hay", resume el dirigente de AxSí.

Esta postura está encontrado, entiende Romero, con el área de Desarrollo Democrático que el gobierno municipal creó con concejalías de participación ciudadana, gobierno abierto y la transparencia porque los presupuestos municipales son "otro claro ejemplo más de una mala mayoría absoluta para la gobernanza democrática". AxSí advierte de que la alcaldesa ignora la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que regula los presupuestos participativos con un proceso previo de escucha de opiniones de la ciudadanía, y el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, que contempla el derecho del ciudadano a participar en la gestión municipal y la competencia del Consejo Local de Participación Ciudadana a conocer el presupuesto y su programa de inversiones. "Ni siquiera lo convocó para el presupuesto de 2020 ni tampoco lo ha hecho para el presupuesto de 2021", detalla Romero.

El líder de AxSí explica que su valoración de hoy se limita a las formas del equipo de gobierno sobre la comunicación de esta propuesta, ya que los grupos de la oposición aún no han recibido documentación alguna sobre la misma. "No nos es posible realizar una valoración sobre el fondo de esta propuesta, ya que aún no contamos con documentación y no podemos valorar si las partidas previstas son las adecuadas. De momento, sólo conocemos las cifras que han trascendido a la prensa. Confiamos en que el gobierno local no deje pasar las fiestas", finaliza.