La Asociación de Reyes Magos reparte juguetes entre unos 800 niños de San Fernando

Ha sido la campaña más complicada. De eso no hay duda. La pandemia ha obligado a prescindir de todas las actividades que cada año se desarrollaban desde mediados del mes de octubre a favor de Ningún niño sin juguete. Y, desde luego, no eran pocas ni solían ser poco concurridas. Basta como ejemplo recordar a la cantidad de gente que arrastraba la feria de cortadores de jamón -su evento estrella- para ver el alance que estas convocatorias solían tener. La campaña navideña se había convertido en la iniciativa solidaria más popular de todas las que al año se llevan a cabo y movía de manera unánime a prácticamente todo el tejido social de La Isla por esta buena causa.

Pero lo que no ha fallado es la solidaridad. La respuesta, tanto de entidades y colectivos como de ciudadanos a título particular, ha vuelto a ser impresionante. Así lo afirma el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Fernández Loaiza, que un año más ha mostrado su agradecimiento ante el respaldo que ha obtenido en esta campaña que se lleva a cabo desde tiempos históricos y que tiene por objeto asegurarse de que la ilusión -en forma de juguetes- no falte en ninguna casa de La Isla por muy mal que estén las cosas. Y este año no ha sido especialmente bueno para muchos, evidentemente.

La Asociación de Reyes Magos ha repartido ya los lotes de juguetes entre las familias a las que se llega con esta campaña. Todavía está haciendo balance aunque calcula que se han atendido a unos 800 niños en estas Navidades.

La cifra, advierte el presidente de la entidad, es superior a la del año pasado aunque el incremento -a pesar de la crisis derivada de la pandemia- no ha sido especialmente notorio.

"Hablamos de datos muy similares a los del año pasado aunque ha sido una campaña difícil y complicada", señala Juan Fernández Loaiza.

El los Reyes de 2020, cabe recordar, la Asociación de Reyes Magos repartió más de 4.000 juguetes entre 760 niños pertenecientes a 365 familias.