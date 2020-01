Reyes Magos entrega juguetes a 760 niños de San Fernando

La solidaridad que unas navidades más han mostrado los isleños vuelve a ser la cuestión más importante y positiva en el balance que la Asociación de Reyes Magos de San Fernando hace de la última campaña Ningún niño sin juguete. En esta ocasión, la entidad atendió a un total de 760 niños, lo que supone un aumento de 44 respecto al número de menores para los que prepararon regalos en las navidades anteriores.

"Se han entregado más de 4.000 juguetes en esta campaña”, apunta el secretario de Reyes Magos, Manuel Bernal. Estos han sido repartidos a 760 menores, procedentes de un total de 365 familias, que entregaron su solicitud durante el proceso que abre la asociación. Aunque ha crecido de un año a otro, no se superan los datos de campañas navideñas anteriores, cuando los números se dispararon. "La situación de las familias mejora y eso es algo positivo, aunque siga habiendo niños que necesitan nuestra implicación", señala. La aspiración es que con la reducción de atendidos se incremente la calidad y la calidad de los lotes que se reparten para cada menor. En esta edición han sido más de 4.000 juguetes, según los cálculos de Reyes Magos.

La nota positiva vuelve a situarse sobre la gente, por su solidaridad e implicación, que el presidente de Reyes Mago, Juan Fernández, extiende a las empresas, comercios, colegios, entidades o el Consejo Local de Hermandades y Cofradías que han colaborado. "Hay que agradecer el entusiasmo de quienes encarnaron la ilusión como Reyes Magos, también al Heraldo Real y la Estrella de Oriente por el desarrollo de la cabalgata", abunda. A eso suma la participación del grupo de colaboradores y voluntarios, y los más de 140 niños vestidos de pajes que conforman los cortejos de las cabalgatas de los días 4 y 5 de enero.

Los números también arrojan datos destacados en torno a la cena de gala que se organiza para la proclamación de los Reyes Magos, una cita benéfica para la que este año se rebajó el precio. "Asistieron hasta 323 personas", comenta Fernández. "Tuvimos que decirle no a personas interesadas porque ya no había sitio", puntualiza Bernal.

No todo salió en esta campaña de Ningún niño sin juguete como quería la entidad. El mal tiempo hizo que no se repitieran los resultados de la Feria de Cortadores Solidarios de Jamón del año anterior. "Los gastos son los mismos, pero los ingresos fueron pésimos, al contrario que en años anteriores. Se intentaron paliar las pérdidas con una segunda jornada en la que se cortaron algunos de los jamones que no se aprovecharon en la primera oportunidad. También han sido menores las ayudas económicas de este año", señaló el secretario.

La concejala de Política Social, Virginia Barrera, resaltó la labor de Reyes Magos. "Siempre hay que recordar que ese día 6 de enero muchas familias seguramente no esperarían que sus hijos tuvieran ese despertar con regalos", finaliza.