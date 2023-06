El 80's Legends promete fiesta y nostalgia este verano en el festival Bahía Sound de San Fernando

"Don't blame it on the sunshine/ Don't blame it on the moonlight/ Don't blame it on the good times/ Blame it on the boogie". Suena la mítica canción de los Jackson Five y es inevitable que se escape un tarareo y el bailecillo furtivo, la sonrisa acuda a los labios y la memoria rebusque entre los recuerdos. Una mezcla perfecta de fiesta y nostalgia, que el Festival 80’s Legends convertirá en una experiencia real este verano, concretamente el 4 de agosto, en el festival Bahía Sound de San Fernando donde hasta tres reconocidos grupos de la década ochentera ofrecerán sus conciertos en una noche única: The Jacksons (su nombre actual), Boney M y Milli Vanilli se subirán al escenario de Bahía Sur para arrastran a los presentes a un viaje en el tiempo.

Los grupos originales

¿Es un tributo? Sin duda es un homenaje a la música de aquella época, pero no, no se trata de un tributo. En Bahía Sound estarán los artistas originales. Serán los hermanos Jackson los que interpreten temas reconocibles de su banda –precursora de las boy bands que empezaron a despuntar en los 80– que inició andadura artística a mediados de los años 60 y que mantuvieron su éxito más allá de la marcha de Michael Jackson. Blame it on the boogie, ABC y I want you back son solo algunas de las canciones que marcaron distintas épocas y que siguen en el bagaje musical de muchos de los que ya han cumplido 45 años y en la playlist de los más actuales amantes de la buena música.

Para todos ellos organiza Antonio Luna este "fiestón ochentero", como lo define el promotor, que recurre al panorama internacional para tirar de nostalgia y para proponer una cita de esta envergadura a quienes quieren divertirse. "Después del covid la gente tiene ganas de vivir", explica, y nada mejor que un revival de los años 80 que mira directamente a quienes superan ya las cuatro décadas.

Las bandas protagonistas

Con The Jacksons como cabeza de cartel, el Festival 80’s Legends supone tres conciertos en uno, el único en España en el que esta banda compartirá escenario con otros dos nombres destacados de la música del siglo pasado como Boney M y Milli Vanilli, con los que ocurre lo mismo que con los estadounidenses: no son un tributo. En San Fernando aterrizarán la vocalista del grupo nacido en Alemania, la jamaicana Liz Mitchell, que llegará directamente desde Londres; y Fab Morvan, componente junto al finado Rob Pilatus del dúo al que le llegó el éxito con su inicial Girl you know it’s true, que vive en Mallorca y que desterrará con su actuación la idea de que no eran ellos quienes cantaban. "La realidad es que tuvieron un problema con el productor musical que controlaba la marca y no pudieron seguir", defiende Antonio Luna.

Boney M llegó a vender más de cien millones de discos con un estilo de música disco-pop que fue todo un referente en las pistas de baile y que continúa sonando después de tantos años. Entre el repertorio que Liz Mitchell interpretará rodeada de un gran grupo no faltarán Daddy Cool, Ma Baker y Rasputin, esta última convertida en viral gracias al actor británico Tom Hiddleston, el reconocible Loki del universo Marvel, y el baile que se marcó en el programa de entrevistas cómicas Chatty Man que después se repitió por las redes sociales con la imitación de jóvenes y mayores de medio mundo.

Fab, una de las almas de Milli Vanilli, promete sin duda baile con sus temas de pop y R&B contemporáneo como ha demostrado sobre el escenario en distintos países durante los últimos años.

El fiestón de los 80

Bahía Sound ha abierto sus puertas este año al Festival 80’s Legends que tiene vocación de continuidad para los próximos años con una idea muy definida: organizar "el fiestón de los 80", con grandes éxitos que sonaron en esa década y que perduran en el tiempo. Una música que hizo bailar a toda una generación. Una música que es capaz de trasladar a muchas personas a una etapa feliz de sus vidas, a momentos especiales de su historia; de rescatar recuerdos olvidados, como un viaje en el tiempo nostálgico y festivo en el que rememorar experiencias y emociones. Esta música está muy viva.

Ese "rollo ochentero" se completará con los djs del cartel DJ Pi y DJ Tato Maine encargados de pinchar músicas de aquella época para que los asistentes bailen y bailen. Así Bahía Sound se prepara para este gran espectáculo de unas 4 o 5 horas de duración en el que cada grupo ofrecerá su mejor repertorio y puesta en escena, una cita fijada para el 4 de agosto a partir de las 22.00 horas. Las personas interesadas pueden hacerse con su entrada en la web del festival de San Fernando: www.bahiasound.es.