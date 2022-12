Tamara Gorro reaparece en una fiesta tras anunciar su divorcio definitivo con Ezequiel Garay

Se les rompió el amor de tanto usarlo. Tamara Gorro y Ezequiel Garay han anunciado su separación definitiva. La colaboradora ha asistido a la fiesta de Antena 3 instantes después de emitir un comunicado en el que ha explicado que ya no está con el padre de sus hijos. Gorro ha pedido respeto por sus pequeños, asegurando que "el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos".

Nadie se esperaba a Tamara en la fiesta de Navidad de Antena 3 tal tras anuncio. Pero la influencer ha querido continuar haciendo vida normal pese a separarse de su marido. De hecho, Gorro entró en directo en Y ahora Sonsoles para dar sus primeras declaraciones. "Estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida, y eso es lo más bonito que puede existir entre dos personas con hijos", ha explicado.

"Sabéis que soy muy sincera. Los consejos que estoy recibiendo es de 'muéstrate fuerte'. Me demuestro como soy, ¿fuerte? No, no lo estoy, a pesar de que esta decisión viene gestada de hace tiempo. Esto no ha sido una decisión de esta mañana o ayer", ha detallado. "Puedes estar separada y que te siga atrayendo esa persona, y sigas compartiendo momentos. Es lo más bonito que puede existir. Mi amor va a ser de por vida hacia él".

"Una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez que no era un divorcio, sino una separación y un espacio, yo cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece, por eso esta vez he decidido no contar nada. Nada. Así no se puede decir, no se sabe nada. Yo creo que yo soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión o no. A él no le gusta hablar públicamente y es respetable. Yo tengo esa doble responsabilidad", ha culminado.

En su reaparición pública, Tamara se ha mostrado sonriente. La colaboradora ha llegado acompañada de sus amistades, optando por no dar declaraciones ante la prensa allí presente. Al parecer, Gorro ha llegado a un acuerdo con su ya exmarido de no hablar sobre su separación, en un intento de mantener sana sus respectivas saludes mentales.