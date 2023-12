Sonsoles Ónega pasa por su peor momento por culpa de este drástico motivo

Sonsoles Ónega, que además de triunfar en la tarde de Antena 3 es autora de la novela Las hijas de la criada, atraviesa un momento complicado tras recibir críticas negativas respecto a su obra, que ganó el codiciado Premio Planeta 2023. Aunque el galardón debería haber sido motivo de celebración, Ónega se ha visto obligada a lidiar con comentarios despectivos que han afectado su ánimo.

En una entrevista en Catalunya Radio, la escritora ha expresado su decepción ante las críticas, especialmente aquellas que considera injustas. La novela, basada en una historia real sobre el intercambio de niñas en un hospital de La Rioja, representa para Ónega un proyecto en el que ha invertido años de trabajo y dedicación. Sin embargo, la recepción no ha sido la esperada, y las críticas han generado un impacto considerable en su bienestar emocional.

La periodista ha manifestado que las críticas negativas le duelen profundamente, ya que percibe que algunos lectores rechazaron su obra incluso antes de que estuviera disponible en las librerías. Aunque prefiere no profundizar en el tema de las críticas y elogios, reconoce que ciertos comentarios la afectan, especialmente aquellos que considera fuera de lugar.

En particular, Ónega ha mencionado una reseña publicada en El País, que describía la obra como una sensación de ridículo sofocante debido a la trama, el estilo y lo que calificaba como "absoluta nadería". Esta crítica en particular parece haber afectado profundamente a la autora, quien ha admitido no comprender los intereses que podrían haber motivado a tal comentario.

La periodista ha subrayado que la crítica en cuestión iba más allá de la valoración estrictamente literaria, sugiriendo que había motivaciones ocultas detrás de la misma. Aunque no pudo confirmar los posibles intereses en juego, Ónega ha expresado su desconcierto y su deseo de comprender quién y por qué emitió ese juicio tan negativo.

A pesar de la desilusión generada por las críticas, Sonsoles Ónega ha reiterado que la novela se basa en una historia real que la fascinó y que, como periodista, intentó abordar desde diferentes ángulos. Aunque el proceso creativo fue ilusionante y culminó con el prestigioso Premio Planeta 2023, la autora lamenta que la obra no haya sido recibida con la acogida esperada, rechazando las insinuaciones de que el reconocimiento se debió a su trabajo en televisión: "Quien diga que me han dado el premio porque trabajo en televisión se equivoca".