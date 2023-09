Esta es la mayor inseguridad de Sonsoles Ónega: "Me da miedo"

Sonsoles Ónega ha visitado El Hormiguero para celebrar su dulce momento televisivo. Pese a que las audiencias no le acompañan demasiado, la presentadora lidera su franja con tranquilidad, quedando por encima de su mentora, Ana Rosa Quintana. En su visita a Pablo Motos, Ónega ha hablado de diversos temas, entre los que destacan sus supersticiones e inseguridades.

Sonsoles Ónega ha espetado que antes de cada programa hace el pino en su camerino, para quitar tensiones e intentar que haya suerte para todo el equipo y, por ende, para que salga todo bien durante el programa. Además, y entre otros temas, Ónega ha recordado la visita de Paulina Rubio en Y ahora Sonsoles, que se hizo muy viral. "Me decían que le dijeses que se quitase las gafas. ¿Cómo le iba yo a decir eso? A lo mejor tenía conjuntivitis...", ha recalcado entre risas.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha sido cuando Sonsoles ha hablado de sus inseguridades. Pablo Motos le preguntó sin maldad si creía que alguien le reconocería si se quitara el flequillo. Ónega aseguró que nadie le reconocería sin su característico peinado y se apartó el flequillo para mostrar la frente. "Yo no me atrevería ligar así. Me da miedo. Es inseguridad", señaló, asegurando que el flequillo es algo fundamental para ella.

Sin duda, la visita de Sonsoles Ónega a El Hormiguero fue de lo más amena y divertida. Un encuentro entre la presentadora y Pablo Motos en el que la audiencia pudo conocer mejor a la reina de las tardes de Antena 3 y en la que Sonsoles pudo desnudarse un poquito emocionalmente hablando para desvelar una de sus mayores inseguridades: su pelo.

Otro de los temas que le preocupa son las audiencias. “Me propongo ponerme el despertador a las 8:00h, pero a las 7:50h ya estoy con el ojo abierto para ver las audiencias. Te condiciona hasta el humor”, aseguró entre risas Sonsoles Ónega. “Si va bien es como si flotaras, pero solo por un día”, culminó.