RTVE emite un comunicado urgente para desmentir las afirmaciones de Melody en la rueda de prensa

La rueda de prensa que Melody ofrecía en RTVE el pasado lunes 26 de mayo ha sido muy clarificadora para entender la postura de la cantante tras su paso por Eurovisión. Fueron muchos los temas que se trataron en esta rueda de prensa, Melody respondió las críticas recibidas por otros programas, donde se mofaban de la actitud de la sevillana después de haber cantado en Basilea. La joven explicó que desde el primer momento ella avisó a su equipo que después de Eurovisión necesitaba pasar tiempo en su casa con su familia, sobre todo porque tiene un niño pequeño del que no le gusta estar separada mucho tiempo.

Melody se ha explicado acerca de lo que le pareció su actuación en Eurovisión y afirmaba que estaba contenta con el trabajo realizado aunque admite que siempre hay margen de mejora. En un momento, se le ha preguntado acerca de su opinión sobre la actuación de Israel y que desde Televisión Española se emitió un mensaje antes de la gala en favor de Palestina. "Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y que yo no sé. Y de lo que desconozco, no voy a hablar", afirmaba Melody de manera tajante.

RTVE emite un comunicado urgente

La prensa insistía en conocer su opinión acerca de la polémica del televoto y la cantante se mostraba reacia a hablar acerca del tema. "Sí lo voy a hacer sobre el arte. Lo que sí quiero dejar claro y lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz. Ojalá esos conflictos, que hay muchos en lugares del mundo, se acabasen", afirmaba la sevillana. "No deberían existir. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor y que todos disfrutemos de la vida. Ese es mi rol como artista. Los derechos de las personas están por encima de todo. Todos merecemos estar tranquilos", sentenciaba la joven dejando clara su postura.

Melody no quería entrar en el terreno político que envuelve a este asunto y así se expresó. "En lo referente a la política, no voy a pronunciarme. No lo hago porque no soy político, sino artista y cantante. Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos, que para eso están y se dedican a eso. Yo en lo único que tengo debate es cuál va a ser mi siguiente single".

La artista no se quedó ahí, sino que siguió con su discurso acerca de su no posicionamiento político en el conflicto entre Israel y Palestina. "Ya que me preguntáis eso. Además de que yo no me voy a meter en temas políticos. Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", afirmaba Melody y procedía a leer una cláusula del contrato en la que se hace referencia al contenido de las letras de las canciones.

Han sido estas palabras las que han obligado a RTVE a emitir un comunicado urgente y desmentir la afirmación que había realizado Melody en la rueda de prensa. "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político", explica el comunicado emitido por la cadena pública.

Tras esta aclaración se entiende que la opinión política de los artistas no deben aparecer en las canciones que se llevan a Eurovisión, pero cada artista puede opinar libremente acerca de las cuestiones políticas que le pregunten si así lo desea. Melody no ha querido posicionarse en este debate y se ha escudado en la cláusula anterior para no hablar del conflicto que atañe a la franja de Gaza.