Melody estalla contra 'La Revuelta' tras su paso por Eurovisión: "No me gusta esa doble moral"

La actuación de Melody en Eurovisión ha traído cola, la artista sevillana ha dado su mejor versión en el festival de música que se celebra cada año, pero lo cierto es que pese a los esfuerzos que ha hecho su canción parece no haber enamorado ni a los jueces ni al público porque solo obtuvo 37 puntos en total. La escasa puntuación recibida dejó a Melody en el puesto 24 de 26, unos datos terribles para la joven que tanto cariño y trabajo había dedicado los meses anteriores.

La intérprete de Esa Diva volvía a casa orgullosa del trabajo realizado y agradeciendo tanto al público como a los compañeros el cariño que le han brindado después de haber actuado en Eurovisión. "Me siento orgullosa del trabajo que he hecho. Eurovisión son muchas horas de trabajo. Lo único que sale en mi cara tras la actuación es una cara de felicidad", comenzaba su discurso Melody en la rueda de prensa que ha tenido lugar en RTVE.

Algunas compañeras de profesión han mostrado su apoyo hacia la sevillana como Chanel, Vanesa Martín, Karina, Blanca Paloma, Nia y TINI tras su paso por el Festival de la Canción. "He tenido el apoyo de todos los artistas españoles e internacional. He recibido el apoyo de Olga Cañón, Thalia... La actuación ha sido una revolución total. Me enorgullece muchísimo todo este apoyo".

Melody estalla contra 'La Revuelta'

Melody canceló cuando llegó a España su visita a La Revuelta, el espacio que presenta David Broncano. El de Jaén habló de ello sin tapujos durante el programa, ya que esta cancelación de última hora les hizo improvisar y buscar a un invitado de "emergencia" para poder salvar el día. La ausencia de la cantante fue tomada en clave de humor por los protagonistas del show, siendo esta la tónica habitual, algo que a Melody no le ha sentado bien y lo ha dejado claro en la rueda de prensa.

"Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas, o de la misma RTVE, hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona o hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa, y se han dicho cosas que no son. Cuando he pedido días de descanso, creo que por encima de todo está la salud mental", explicaba Melody. "Ha habido algún programa de TV que se ha reído de que me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y de que necesitaba tiempo. Y no me parece. No me gusta esa doble moral, que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y se me vaya al cuello", respondía la cantante de manera tajante respecto a los comentarios que habían hecho Broncano y el resto del equipo tras enterarse de la ausencia de la sevillana en el programa.

Melody sin pelos en la lengua responde a María Eizaguirre de RTVE

La rueda de prensa de Melody ha dejado numerosos titulares aunque también de dejado ver que no todo ha sido fácil en este proceso de llegar a Eurovisión y que incluso se respira un poco de tensión entre ella y María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. "María se enfada, porque ella se enfada, y quiere que sea todo bonito, pero en la vida todo bonito no puede ser. Porque en la vida hay espinas y hay rosas, pero tengo que hacer un elogio: ha sido la tía que más ha luchado por mí y que la puesta en escena has dicho 'no, no, no' y te lo agradezco de corazón. Que no se enfade porque ella se pone muy flamenca", comenzaba diciendo Melody.

"Es RTVE", respondía la directora de comunicación de la cadena pública. "Que se pone muy flamenca", ha repetido Melody y María no se ha querido quedar callada y ha soltado: "lo que hay que aguantar". "Eso digo yo, lo que hay que aguantar. Que muchas gracias por el cariño y por todo", replicaba la sevillana dejando en evidencia que ambas parecen ver la realidad desde puntos de vista diferentes.