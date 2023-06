La reacción de Belén Esteban y María Patiño a lo que ha anunciado Kiko Hernández en 'Sálvame'

Momento inolvidable en Sálvame. Kiko Hernández ha anunciado que está enamorado de Fran Antón y que en septiembre se casarán en Melilla. Tras varios días especulando sobre si se habían casado ya o no, Kiko Hernández se ha sentado en el plató de Sálvame para dar respuesta a todas las incógnitas. Después de unos minutos de máxima tensión, Hernández ha querido explicar que está enamorado.

"Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo o no una relación. Se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad. Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón", ha explicado Hernández a la audiencia.

El anuncio de la boda para septiembre ha despertado un mar de lágrimas entre los colaboradores y las colaboradoras del programa de Telecinco. La que más ha llorado ha sido Belén Esteban, que ha espetado unas emocionantes palabras. "En estos momentos me acuerdo de dos personas, de Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez. Sé que están orgullosos de ti", ha espetado causando las lágrimas de Kiko.

También se ha llevado un sofoco María Patiño, que no podía casi ni hablar de la emoción. "A partir de ahora Fran Antón es uno de los nuestros y, por lo tanto, un intocable. Que pongan en duda que aquí no hay verdad... ¡Joder, que no hay verdad en este programa! Todo es verdad. Te voy a echar mucho de menos", ha asegurado secándose las lágrimas.

"Nunca jamás pensé que daría esta noticia en este plató. Estoy tan feliz, de verdad", ha expresado Hernández, pletórico de alegría. "Todo se andará", ha respondido en cuanto a la idea de tener más hijos. Otra colaboradora que se ha abrazado a él como si no hubiera un mañana es Marta López, que llevó muy mal pensar que no le habían invitado a la boda. "Ahora te vas a joder y te vas a pagar el viaje a Melilla", ha bromeado Hernández, explicando que su enlace será en la ciudad autónoma. "Lo haré feliz", ha respondido Marta, emocionada.