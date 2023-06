Kiko Hernández desvela el bombazo de su vida y deja a todo el público boquiabierto

Kiko Hernández no ha dejado a nadie indiferente en la tarde de este martes. Tras una semana de máxima locura por la supuesta boda del colaborador de Sálvame con Fran Antón, Kiko Hernández ha regresado al programa de Telecinco para dar la cara y comentar toda la verdad del enlace nupcial. Un Kiko Hernández cambiado, vestido con de negro, con gafas de sol y camisa abierta, ha llegado a los estudios de Mediaset en el típico coche de bodas, arrastrando latas de recién casado. Lo que nadie se esperaba es que, antes de finalizar el programa, Hernández anunciaría que XXX

Tras un buen rato respondiendo a las preguntas de sus compañeros, lanzando evasivas y esquivando contar qué ha celebrado este fin de semana en el famoso local de juego madrileño, Kiko Hernández se ha levantado y ha solicitado en directo una reunión urgente con los directores del programa, para expresarles su voluntad de explicar algo muy importante para él a la audiencia.

Como es habitual en Sálvame, este cebo ha venido seguido de un corte publicitario que ha dejado a toda la audiencia al filo del sofá, esperando las declaraciones del histórico colaborador. En esto de mantener a la gente pegada a la tele los de Sálvame son expertos. No lo son tanto los actores de Mía es la venganza, la serie que sustituye al programa de La Fábrica de la Tele y que cosechó un paupérrimo 9,7% de share en su estreno.

"Antes de irnos a publicidad, Kiko nos ha pedido a Alberto y a mí una reunión para contarnos algo", ha explicado David Valldeperas, director de Sálvame. "Kiko quiere explicarnos una historia que afecta directamente a su vida y quiere hacerlo aquí, esta tarde", ha continuado, dejando helado a todo el plató. "Todo tiene una explicación", ha espetado a lo largo de la tarde Kiko Hernández en varias ocasiones.

Kiko Hernández se ha subido al popular pulpillo del programa. La tensión en el estudio era palpable. "En este pulpillo durante 14 años he dado las noticias más importantes. Hoy, este pulpillo lo utilizo para hablar de mi vida", ha iniciado. "Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo o no una relación. Se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad. Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón", ha sentenciado, dando las gracias a su pareja y anunciando que lo de este fin de semana ha sido para celebrar la pedida, pues la boda será en septiembre.