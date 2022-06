Kiko Hernández acusa a Lydia Lozano de despreciar a Jesús Mariñas y estalla la guerra

El ambiente en el plató de Sálvame cada vez es más tenso. Las discusiones son cada vez más acaloradas, llevando al límite a los colaboradores del programa de Telecinco. Esta vez la perjudicada ha sido Lydia Lozano. La colaboradora, popular por su llanto a lágrima viva a la primera de cambio, se ha convertido en la diana de Kiko Hernández. El tertuliano, que juega con ventaja al ir siempre con pinganillo, decidió destapar una confesión que hizo Lozano fuera de cámaras. "Lydia ha dicho que le daba pereza ir al funeral de Jesús Mariñas", explicó Hernández, causando la sorpresa de Lydia Lozano.

"Me parece tan sucio lo que acabas de hacer", echó en cara la tertuliana al colaborador, visiblemente enfadada y con las lágrimas a punto de saltar. "¿Si tienes pereza para qué vas?", preguntó Kiko a Lydia, asegurando que era muy feo decir algo así de un fallecido como Mariñas. Lozano, que ya lloraba a lágrima viva por la impotencia, empezó a alzar el tono. "¿¡Pero qué dices, tío?! ¿Me vas a convencer a mí que ir a un funeral te apetece?", gritó Lozano al colaborador, que seguía metiendo el dedo en la llaga. "Qué chungo eres, de verdad", finalizaba Lydia.

"Me daba pereza ir por la calor que hace en Madrid, pero claro que disfruté, me encontré a cantidad de compañeros, pero ¿qué quieres, que esté feliz?" se justificó la colaboradora, que empezó a recibir el apoyo de sus compañeras. "No le hagas cuenta, que quiere hacerte daño", expresó Carmen Alcayde, añadiendo un "a palabras necias, oídos sordos". Por su parte, Carmen Borrego espetó un "Que horror, Kiko. Que horror...". Lydia Lozano, que no podía soportar los comentarios de su compañero, estalló y abandonó el plató.

Como siempre pasa en estas situaciones, un cámara del programa persiguió a la colaboradora por los pasillos de Mediaset. Kiko, que iba tras ella, empezó a echarle en cara no saber dónde estaba. "En la tu nómina viene esto desde hace trece años, así que ahora no lo re-inventes", le ha reclamado Hernández a Lozano. "¿Mi nómina implica que yo te haya dicho algo en confianza y que se lo cuentes a todo el mundo? Venga, hombre", le ha contestado.

Finalmente, Lydia y Kiko regresaron al plató. El de Madrid quiso hacer las paces con su compañera. Así pues, Hernández le pidió perdón y, para sellar el alto al fuego, se lanzó a su compañera para plantarle un beso en los morros, corriendo el pintalabios de Lozano.