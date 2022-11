Kiko Hernández, dispuesto a ir a 'Supervivientes': "Me lo han ofrecido y me planteo ir"

Los Cayos Cochinos ya tienen primeros invitados. Uno de los famosos más carismáticos de la televisión ha sido tentado para viajar a Honduras, convirtiéndose en el primer concursante de Supervivientes 2023. Se trata ni más ni menos que de Kiko Hernández, colaborador de Sálvame. El tertuliano tiene ganas de dar un giro a su vida y, sin avisar, ha anunciado el que sería el gran bombazo de la temporada.

"Es el primer año que me planteo ir a Supervivientes y me lo han ofrecido", ha explicado el propio Kiko Hernández ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez y sus compañeros. Al parecer, no es el primer año que Hernández recibe la oferta del programa de supervivencia, pero antes no se veía para nada capaz. "Si no acepto es porque me da miedo decepcionar. Llegar, no estar a la altura y abandonar", ha confesado a sus compañeros.

"Si vas, lo vas a hacer bien", ha espetado Kiko Matamoros, que participó en la última edición del reality. "Conoces el formato y el medio y eso te salva. Te lo digo yo", ha añadido con gesto cómplice. Kiko Hernández ha asegurado que no ha sido el único al que han tentado para el programa de aventuras. Según ha informado el colaborador, el equipo de Supervivientes ha llamado a Fran Antón para ofrecerle una suculenta oferta.

Fran Antón es el nuevo amiguísimo de Kiko Hernández. Comparten escenarios y, desde hace unas semanas, los paparazzi de las agencias más reputadas del país les persiguen allá donde van. El vínculo que les une es muy fuerte, pese a que Hernández asegura que son solo amigos. En la actualidad, Antón dirige la obra que produce Kiko, Las Troyanas. Además, en las últimas horas se han dejado ver en Vejer de la Frontera. Habrá que ver si veremos a uno, otro o los dos en la isla más famosa de la televisión.