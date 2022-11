Jorge Javier Vázquez estalla contra Belén Rodríguez: "No tiene cabida en mi vida"

Guerra abierta entre colaboradores en Sálvame. En plena crisis del programa de Telecinco, una nueva trama ha aparecido y está revolucionando las relaciones personales de los integrantes del programa. Según las informaciones vertidas en los últimos días, Belén Rodríguez dejó dinero a Kiko Hernández para afrontar una deuda con Hacienda. El conflicto detona cuando, al parecer, se jactó del gesto a sus espaldas, vacilando de haber salvado la economía del colaborador.

Tras enfrentarse al polideluxe, Belén Rodríguez acabó contra las cuerdas, siendo víctima de sus mentiras y contradicciones. Pese a todo, y tras asegurar poner "la mano en el fuego" por ella, Kiko Hernández ha decidido poner espacio entre ambos. Otro de los grandes damnificados ha sido Jorge Javier Vázquez, que también ha tirado su amistad por la borda.

El presentador de Telecinco ha explicado que su amistad con Belén Ro no pasa por su mejor momento. Ha sido en directo en Sálvame cuando el de Badalona ha afirmado que ha bloqueado a la colaboradora en WhatsApp. "Hay cosas por las que no quiero pasar en estos momentos de mi vida", ha detallado Jorge Javier.

"Le advertí 'este fin de semana va a ser muy importante para mí, estaba pendiente del lanzamiento de mi libro, necesito tranquilidad, no quiero nada que me ponga nervioso'", ha continuado el presentador. "Tan importante era para mí el lanzamiento del libro que me pedí el martes libre en Sálvame", ha objetado, para que la audiencia pudiese ver lo importante que era para él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez)

Pese a esto, el lunes "ella me pidió un favor para un amigo, y a mí la verdad que se me pasó, porque estuve toda la mañana en la editorial y haciendo entrevistas de promoción. Luego vine a grabar En el nombre de Rocío y de repente me envió un mensaje... Y le envié un mensaje de voz y le dije 'Belén, vete a la mierda'", una afirmación que ha dejado a todo el plató a cuadros.

El catalán no ha querido desvelar qué decía Belén en el mensaje, pero considera que "no me lo merezco, he dado la cara por ella durante muchísimos años". "Necesito relaciones que no me desconcentren y que no me provoquen ansiedad", ha confesado, sin dejar de lado que "la sigo queriendo, pero en este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida".