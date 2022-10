Jorge Javier Vázquez explota ante la crisis de 'Sálvame': "Se ha entrado en una especie de dejadez"

La crisis por la que está pasando Sálvame no pasa desapercibida tampoco entre sus colaboradores y presentadores. Jorge Javier Vázquez ha querido hablar de ello en uno de los momentos más distendidos del polígrafo de Kiko Matamoros y Belén Esteban en Sálvame Deluxe. Tras el reproche de Belén Esteban al de Badalona, asegurando que últimamente lo veía demasiado acelerado en plató, Jorge Javier Vázquez ha querido dar una lección de profesionalidad televisiva en directo.

"Hay veces que el programa parece un tanatorio", ha iniciado el catalán. "O le echo un extra de energía o se nota lo chafados que estáis. El miércoles me caía de sueño, he notado que tengo que tirar mucho del carro", ha continuado, mirando a todos sus compañeros. "Hay colaboradores que directamente no hablan. O te aceleras e intentas contagiar el ritmo o te dejas llevar por la corriente", objetaba Vázquez, poniéndose más serio de lo normal. "Quiero que este programa continúe, que continuemos trabajando, y si esto me cuesta estar acelerado, pues, como profesional, entiendo que hay que meter la quinta todos los días. Se ha entrado en una especie de dejadez".

Ante tales declaraciones, los colaboradores de Sálvame Deluxe han pedido que de nombres. "El otro día Carmen Borrego no habló hasta pasada la hora y media. Este programa tiene que estar vivo, tienes que ir a pecho descubierto, te tienes que mojar continuamente, aunque el tema no vaya contigo", ha explicado sin cortarse el presentador. "Esto hay que vivirlo con pasión. Hay que aprovechar la oportunidad de encontrarnos con todos los que hay ahí detrás", ha culminado, haciendo referencia a los espectadores y provocando un unánime aplauso en plató.

Un atragantamiento turco

La pesadilla de Sálvame tiene denominación de origen turco. La telenovela Tierra amarga, que se emite cada tarde en Antena 3, ha arrebatado gran parte del público a Telecinco, alzándose como la opción más vista de su franja. Si bien el liderazgo de Sálvame era del todo hegemónico hasta hace poco, desde que la pasión turca se desató en España, el programa de La fábrica de la tele ha comenzado su decadencia. Esto, sumado al rumbo inexacto de la cadena, que ha apostado por la inacción y el low cost, ha llevado a Sálvame a perder el norte en alguna que otra ocasión, demostrando esa "dejadez" de la que ha hablado Jorge Javier en el Deluxe.