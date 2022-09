Kiko Rivera pone una condición para perdonar a su madre: la drástica decisión que ha tomado

Calma tensa en Cantora. Tras el treinta y ocho aniversario de la muerte de Paquirri, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión. El hijo de la tonadillera ha anunciado en una entrevista a Lecturas que renuncia a la herencia de su padre, perdonando a Isabel Pantoja. La única condición que pone es que su madre le solucione sus problemas económicos, pagándole las deudas. Al parecer, la situación está volviendo a la normalidad en Cantora. “Mi madre llamó a mis hijas y hablaron casi media hora, fue muy bonito”.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja entierran el hacha de guerra tras dos años de platós en los que se han desgarrado públicamente. La gestión de la tonadillera del patrimonio de la familia y los bienes propios que comparten ha levantado ampollas, todo ello enfocado a una mala gestión de la herencia del progenitor de Rivera. “Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona”.

Pese a la mejora de la relación entre madre e hijo, un interrogante podría poner el vínculo familiar en tela de juicio. La hipoteca de Cantora, de la que se estima deben quedar 1,3 millones de euros, “no deja dormir” a Kiko Rivera. “Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijas”, asegura el DJ. Es por ello que, pese a estar ilusionado, va “con pies de plomo” en la reconciliación con su madre.

Una pieza clave en la reconciliación ha sido Anabel Pantoja. Pese a no estar exenta de polémica familiar, ha querido ayudar a su primo. “De haber sabido que era importante para ella, por supuesto que lo hubiese hecho”, aseguró Rivera en cuanto a la reconciliación con Anabel. La que no ha conseguido el beneplácito de Kiko ha sido Isa Pantoja. “Mi hermana me ha hecho mucho daño, no quiero hablar de ella, no me interesa que lo haga”. Pese a ello, Rivera sí que ha intentado acercarse a ella, sobre todo tras hacerse público su intención de cortarse las venas. “He intentado llamarla mil veces, incluso en un programa de televisión intenté acercarme a ella, pero ella no quiere saber nada de mí”