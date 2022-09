Jorge Javier rompe a llorar con una de sus confesiones más importantes

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. Tras mes y medio de vacaciones, el presentador por excelencia de Telecinco ha regresado a Mediaset por la puerta grande. Aterrizando en avioneta y vestido con toques africanos, emulando venir directo de sus paradisiacos destinos vacacionales, Jorge Javier ha regresado a Sálvame para explicar cómo le ha ido el verano y dar una de las noticias más importantes de su último año.

Durante su trayecto de vuelta a los estudios de Fuencarral, acompañado de su inseparable Belén Esteban, Jorge Javier ha explicado que está pasando el peor año de su vida. “Ahora me he dado cuenta de que, durante un año, aunque pueda sonar fuerte, he estado muerto sentimentalmente y emocionalmente. Sin sentir nada. Entre otras cosas, yo creo que la causa fundamental fue el fallecimiento de Mila Ximénez, que me dejó trastocado. Yo no pensaba que tanto, no sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas”, ha asegurado, visiblemente emocionado.

La muerte de Mila ha supuesto un antes y un después en la familia del programa, pero, sobre todo, en la vida del presentador. “A los 52 años me he hecho adulto, porque con ella la vida era muy adolescente. Hacíamos locuras juntos como si no tuviéramos la edad que teníamos. Y yo durante este año me he sentido muy viejo, no tenía ganas de nada, sentía que todo se había acabado ya”, ha continuado, ante la atenta mirada de Belén Esteban.

En cuanto a su proceso de recuperación, Jorge Javier ha detallado que ha pedido ayuda profesional. “He conseguido recuperar la ilusión, entre otras cosas, con ayuda profesional que para mí ha sido fundamental. Si no, no sé lo que hubiera pasado porque, como me dijo mi psicóloga, estaba entrando en una espiral autodestructiva que le preocupaba. Yo notaba que por ahí no podía continuar, que la vida no podía ser eso. Son situaciones que se tienen que atravesar y hay que pedir ayuda para salir. El dolor no desaparece, pero hay que aprender a colocarlo y a vivir con él”, ha afirmado convencido.

Una de sus mayores medicinas ha sido escribir un libro. El de Badalona ha anunciado que la muerte de su amiga ha sido un gran bache en su vida, pero que la escritura de Antes del olvido ha sido su mayor terapia para superar el duelo. “Me ha servido para poner el corazón encima de la mesa, para decir: ‘Esto es lo que hay’. Ha habido muchos momentos en los que he dudado si publicarlo o no, pero al final pensé que si lo escribía tenía que ir con todas las consecuencias, que no podía ir con paños calientes. Cuento cosas de mi vida que antes no me he atrevido a contar por respeto a mi familia, por miedo, por la repercusión mediática que sé que van a tener. Pero ha llegado a un momento en mi vida que ya no me importa. Qué bien se vive cuando se vive sin miedo. Esto es lo que hay, esto es lo que soy”, ha sentenciado.

Antes del olvido se publicará el próximo 9 de noviembre y Jorge Javier ha aprovechado el anuncio para leer la primera página en voz alta. “Creo que fue la única herramienta que me sirvió para enfrentarme a su ausencia: ordenar en mi memoria todos los elementos posibles que había vivido con ella para que el olvido no tuviera la posibilidad de hacer acto de presencia”, ha leído el presentador. “El libro es sobre todo una carta de amor a Mila y a nuestra especial manera de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma con la que sigo relacionándome de la misma manera que si no se hubiera ido aquel 23 de junio”, ha continuado.

La lectura de la primera página del libro ha causado algún que otro sollozo en el presentador. La que no ha podido aguantar las lágrimas ha sido Adela González, que ha abrazado de manera muy sentida al presentador. "Durante varios meses me he estado levantando a las seis de la mañana para escribir. He disfrutado, he llorado, he vuelto a llorar, que es algo que se me había olvidado. Este es el libro en el que más me expongo por decisión propia y en el que menos me oculto", ha culminado Jorge Javier.