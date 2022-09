Terremoto en Canal Sur: el motivo por el que no contarán con Paz Padilla

Hace unas semanas, Paz Padilla volvió a estar en el foco de la noticia. Tras el despido de la gaditana de Telecinco, que llevó a ambas partes a meterse en litigios, Canal Sur aprovechó la situación para fichar a la presentadora para producir un programa de entrevistas. Bajo el nombre de El hotel de la Paz, el proyecto parecía contar con el beneplácito de la dirección del canal andaluz. Ahora, con la temporada ya iniciada, se ha descubierto que nada más lejos de la realidad.

Tal y como señala TVienes, todo formó parte de una supuesta estrategia para provocar la readmisión de la presentadora en Mediaset. "Fue una información errónea. No existió. Yo no me he reunido con ella nunca. El proyecto estaba, pero no hubo nada. Creo que fue una filtración para volver a Telecinco. El proyecto sí existe, pero no llegamos a tener ninguna reunión. Yo creo que lo filtró, lo movió y salió lo de Telecinco", ha señalado un directivo de Canal Sur a TVienes.

Como aseguran las fuentes del citado medio, el proyecto existía. En El hotel de la Paz, la gaditana hospedaría a diferentes famosos del mundo de la televisión y la cultura en su hotel televisivo. Mediante conversaciones íntimas y entrevistas de profundidad, los espectadores iban a poder conocer a los personajes más famosos del panorama español actual. Un formato clásico, pero funcional, que pretendía amenizar el prime time de la cadena autonómica andaluza.

Ahora que se ha descubierto que todo formaba parte de una supuesta estrategia de la presentadora, podemos afirmar que le ha salido a pedir de boca. La empresaria regresará a Mediaset el próximo mes de noviembre, pero aún se desconoce en qué formato será. Fue el pasado 10 de junio cuando Mediaset anunció el acuerdo de retomar la relación contractual con la gaditana, marcando un precedente en la relación entre el grupo de comunicación y Paz Padilla.

El vínculo de la presentadora con Mediaset ha sido muy estrecho durante los últimos años. Con programas como Sálvame o A simple vista a sus espaldas y su carismático papel de la Chusa en La que se avecina, Paz ha sido uno de los grandes rostros del grupo de Fuencarral. Además de formar parte del jurado de Got Talent en sus ediciones más exitosas, Padilla fue la elegida para presentar las últimas campanadas, un encargo que no se le hace a cualquier presentador.