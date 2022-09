'Sálvame' vuelve a atacar a Paz Padilla y causa estupor entre la audiencia: "¡Gentuza!"

El regreso de Paz Padilla a Telecinco ha levantado ampollas. La gaditana visitó el plató de Ya es verano el pasado sábado, en lo que suponía su regreso a la cadena principal de Mediaset. En una entrevista pactada, de lo más familiar y agradable para la presentadora, Paz Padilla habló de su futuro profesional, sin mencionar su regreso a los platós.

Como era de esperar, Sálvame dedicó parte de su programa de este lunes a comentar el regreso de Padilla. El programa de La fábrica de la tele inició su edición con una cantante y un guitarrista interpretando la canción Volver. A su vez, se emitían diversos fragmentos de regresos notorios de la televisión, entre los que destacaba el de Paz a Mediaset.

Todo apuntaba al regreso de la presentadora a Sálvame, algo que no iba a suceder, pues no se espera que la gaditana vuelva a ponerse al frente del programa de las tardes de Telecinco. La propia Lydia Lozano alucinaba, quedándose descolocada ante las insinuaciones del programa.

Durante toda la tarde, Sálvame cebó el tema con un vídeo narrado por Germán González. Pese a basarse en el humor, como es habitual en este tipo de vídeos, muchos espectadores no han entendido la posición de Sálvame respecto a la gaditana. Un ataque constante a la cómica que llegaba a ser ridiculizante.

Extraordinario vídeo de Germán González (@german_online) de la vuelta de Paz Padilla a Mediaset #yoveosálvame pic.twitter.com/fQxAGCWa1S — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) September 12, 2022

Durante la emisión del vídeo, los colaboradores de Sálvame reaccionaban lo más neutrales posible. Belén Esteban se guardaba una sonrisa y se mordía la lengua, mientras que Lydia Lozano no dudaba en mostrar su incredulidad ante lo que escuchaba. Entre las joyitas de Padilla, destacaba lo que "algunos críticos de teatro" habían dicho de su obra. "Dicen que mi obra es la nueva Cinco horas con Mario", aseguraba la actriz.

Los espectadores no han dudado en mostrarse disconformes con la actitud de Sálvame. "A mí me parece bien que vuelva Paz Padilla, no fueron formas de echarla. Porque si fuera por metepatas deberían haberlos echado a todos y la primera a Belén Esteban, por trilera y maleducada", aseguraba una usuaria. "Podéis rajar lo que os dé la gana, pero hay una realidad, Paz Padilla se fue y han tenido que sustituirla dos presentadoras", añadía otra.

Que mala idea tenéis poniendo esa canción para criticar a @pazpadilla por su vuelta a @mediasetcom sabiendo lo que esa canción significa para ella, que cabrones #yoveosálvame — Super Gusi ‎۞ (@Gusijose1980) September 12, 2022

Saben que el tema de Paz Padilla tiene audiencia y tienen que recurir a ella cuando antes la echaron por la puerta atrás #YoVeoSálvame — J (@J12422034) September 12, 2022

#yoveosálvame REVENTADOS están rajando contra Paz Padilla,como lo GENTUZA y COBARDES que son , ALIMAÑAS — Z🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈💙💙💙💙🌊🌊🌊 (@LolitaZulay2) September 12, 2022