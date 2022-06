Paz Padilla elige la Punta de San Felipe para presentar su colección de ropa

Desde que la despidieran de Mediaset, Paz Padilla ha demostrado tener un don especial para la reinvención profesional. Con su gira teatral funcionando a pleno rendimiento y sus redes sociales como principal herramienta de trabajo, la gaditana se encuentra en uno de sus mejores momentos. Ahora, tras hacerse pública su readmisión en el grupo de comunicación de Fuencarral, Padilla respira más tranquila, pero no abandona su vertiente empresarial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paz Padilla (@paz_padilla)

Paz Padillla ha escogido la Punta de Sant Felipe, espigón de Cádiz, para presentar su primera colección de moda. La gaditana se ha bajado de la muralla para lucir uno de los modelos de lino de No ni ná, su marca de ropa con tienda en Zahara de los Atunes. "No puedo estar más cómoda y sentirme guapa para ir a la playa", ha asegurado la presentadora a través de su perfil de Instagram. "Nuestra primera colección de lino de No ni na está hecha en España, con lino 100%, y se compone de un blusón, un pantalón y un vestido, en 5 colores preciosos", ha anunciado.

La gaditana inaugura esta primera colección acompañada de su hija, Anna Ferrer, fiel cómplice de aventuras. De hecho, madre e hija presentaron los productos de No ni ná también en Puerto Banús. Mediante una venta ambulante a través de una furgoneta customizada, la Nonineta, Paz y Anna acudieron a Marbella para mostrar todos sus nuevos productos. Sin duda, el proyecto está teniendo una muy buena acogida, y es que multitud de personas se han interesado en los últimos días en las piezas de la colección de las gaditanas.

Esta nueva aventura profesional está sirviendo para que madre e hija pasen más tiempo juntas. Tras la ruptura de Anna con su ya exnovio, Paz ha sido un pilar fundamental en la vida de la influencer. Así pues, hasta que Padilla regrese a la televisión, Anna podrá contar con su madre prácticamente las veinticuatro horas del día, incluso de ruta por España.